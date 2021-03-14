港健身中心感染群 再多10人确诊

香港暴发疫情的“Ursus Fitness”健身中心染疫群组持续扩大，今天再多10人确诊，包括六名顾客、四名员工或顾客的密切接触者，群组累计109人确诊。

由于不少患者在中环律所与金融公司上班，港府前天向80处住宅和办公场所发布了强制测试通知，其中许多是位于中央金融和商业区的知名律师事务所和金融机构，包括Shearman ＆ Sterling，Allen ＆ Overy，Herbert Smith Freehills，汇丰银行，瑞士信贷，法国巴黎银行和纽约梅隆银行。

位于中环爱丁堡广场的检测中心昨天一度出现数百人的人龙轮候接受检测。

综合《明报》《星岛日报》报道，今天通报的新增24起确诊病例中，全部都是本地感染病例。在本地感染病例中，14起为有关连个案，10起为感染源头不明。

港府专家顾问、港大医学院院长梁卓伟早前说，健身中心群组涵盖面广泛，属于超级传播群组，情况令人担心。健身中心的顾客多在中上环上班，该区也有污水样本呈阳性，他呼吁曾到健身中心的人士尽快检测。

被问及香港会否暴发第五波疫情时，香港卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君昨天直言，其实香港第四波疫情拖了四个月一直没有真正“断尾”清零，仍有隐形传播链。