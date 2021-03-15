教协宣布退出 香港民阵失重要成员

继街工、公民党、新民主同盟、民协、天主教正义和平委员会等团体成员宣布退出后，教育专业人员协会昨天也宣布，考虑到最近的政治形势，决定终止参与民间人权阵线（简称民阵）的工作及会议，即时生效。

资料显示，教育专业人员协会（简称教协），是一个由香港大学、中学、小学、幼稚园各级学校教师组成的工会，是香港最大的单一行业工会及参与会员最多的泛民主派组织。其定位除了是工会外，还是教育团体、社会团体和民间团体。

《星岛日报》也引述消息指出，目前仍有多个民阵的团体成员正商讨是否退出该平台，包括民主党及新世界第一巴士公司职工会等。

对此，民阵召集人陈皓桓昨天回应，不愿评论目前有多少成员不再参与民阵会议和工作。他重申，会尊重任何团体的决定，并说只要有团体留下，民阵仍会继续坚持有关工作。

报道引述一位不愿具名的民阵秘书处人士称，除了已解散的民主动力、打算撤出香港的华人民主书院，以及公开表明退出民阵工作的街工、公民党、新民主同盟、天主教正义和平委员会六个政团组织外，另有15家机构及组织实际上已退出民阵。

如果消息属实，民阵43个成员组织中，将会有超过20个组织退出。

据《联合早报》了解，民阵由于涉嫌违反《香港国安法》，短时间内有可能会被特区政府取缔。

民阵于2002年9月成立，最初期只是负责针对《基本法》第23条立法的抗争工作，但在2003年七一游行后逐渐成为民主派的联合平台，几乎所有泛民成员都有参与其中。在前年反修例运动期间，泛民发动的多次示威游行皆是以民阵的名义进行。

消息人士早前向《联合早报》透露，网上流传美国国家民主基金会（NED）曾资助民阵举办反修例活动，当局正在进行调查，一旦证实属实，民阵将违反《香港国安法》，会被特区政府取缔。

消息人士也说，原来民阵一直没有向政府注册，有可能触犯《社团条例》。因为根据该条例，任何香港社团或其分支机构须在成立后的一个月内，以指明的表格向社团事务主任申请注册或豁免注册。一旦罪成，民阵负责人最高可被监禁三个月。

全国港澳研究会副会长刘兆佳早前接受《联合早报》采访时指出，《香港国安法》实施后，对泛民阵营已起到阻吓作用，民主动力宣布解散，是担心会承担法律责任。至于多名泛民头面人物近来退党，则是考虑到一旦入罪，会影响到各政党发展，故提早与党撇清关系。

刘兆佳认为，泛民日后唯一的出路是改变路线，成为忠诚反对派。所谓忠诚反对派，是指愿接受和尊重香港新宪制秩序、维护国家主权、安全和领土完整、拒绝勾结外部势力等。