中国世卫联合专家组：冠病“极不可能”通过实验室传人

中国外交部上周五（12日）就中国同世卫组织展开冠病病毒溯源联合科学研究工作举行欧洲驻华使节吹风会。中国-世卫组织冠病溯源研究联合专家组中方组长梁万年教授在会上指出，冠病病毒“很可能”经中间宿主传人，“可能”直接传人或通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人。

中国外交部官网昨天公布上述消息。据报，这场吹风会有来自欧洲29个国家及欧盟的40多名驻华使节和外交官出席。

梁万年在吹风会上详细介绍了此次中国同世卫组织联合研究的背景、基本过程、主要发现和下步研究建议。

梁万年表示，第73届世界卫生大会通过相关决议后，中国克服国内防疫工作的压力，率先同世卫组织开展联合溯源研究。2020年7月，中国邀请世卫组织专家来华，双方共同商定了全球溯源研究中国部分任务议定书。根据任务议定书，中国同世卫组织国际专家组成联合专家组，于今年1月14日至2月10日在武汉开展了为期28天的联合研究。

在武汉期间，双方专家按照任务议定书的授权，现场考察了包括金银潭医院、华南海鲜市场、中科院武汉病毒所在内的9家单位，同医务人员、实验室人员、科研人员、市场管理人员、商户、社区工作者、康复患者、牺牲医务人员家属等进行了系列访问和座谈，并举行了大量会议磋商讨论。双方专家通过深入坦诚交流，建立了良好工作关系。

梁万年也说，在双方共同努力下，此次联合研究取得积极成果，形成了主要发现和结论：一是联合专家组在蝙蝠和穿山甲中发现与冠病病毒基因序列具有高度相似性冠状病毒，但尚不足以证明其为冠病病毒直接祖先，其他物种也可能是潜在的自然宿主。

二是武汉首例病例最早发病时间为2019年12月8日。华南海鲜市场可能是病毒的一个暴发点，是冠病疫情的放大器；三是在华南海鲜市场关闭后的环境取样显示，环境中普遍有冠病病毒的污染，其中水产摊位尤为明显，提示该市场存在通过感染者、被污染的冷链产品、动物和动物制品引入病毒的可能。联合专家组经过科学评估认为，冠病病毒“很可能”经中间宿主传人，“可能”直接传人或通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人。

梁万年指出，联合专家组对下步研究提出了四个建议，一是要扩大全球统一的数据库，包括分子、基因序列、临床、流行病学、动物监测以及环境监测的相关数据。二是在全球更广范围内继续寻找可能的早期病例。三是由全球科学家在多国多地寻找可能成为病毒宿主的动物物种，而不局限于蝙蝠。四是进一步了解冷链以及冷冻食品在病毒传播过程中的作用。