瑞银选股价上涨潜力大的公司 美团在列

在外卖市场飞速发展的背景下，瑞士银行近期发表研究报告推荐投资者买入七家外卖公司。其中美团在列，分析认为，美团“在中国拥有强大的生态系统”，并有可能向在线杂货和酒店预订领域扩张。

据新浪科技报道，瑞士银行认为，随着人们订购越来越多的外卖，以及外卖订单的金额越来越高，该板块2024年的总市值可能达到4000亿美元（5376.6亿新元）。根据欧睿信息咨询公司测算，这一市场今后10年的规模可能达到1万亿美元。

瑞士银行分析师马哈卡利（Sreedhar Mahamkali）在报告中写道，由于冠病疫情迫使人们居家隔离，外卖行业已经实现长足发展，并有望在2019至2024年间保持每年20%以上的增长速度。

这一报告正值亚马逊支持的Deliveroo筹备上市之际。据报道，该公司的估值将达到100亿美元左右。

瑞士银行看好Delivery Hero进军高增长新兴市场的举措，预计这家柏林公司将在2023年实现盈利。他们认为，该公司对韩国Woowa的收购将给财务状况带来很大改观。瑞银给予Delivery Hero的目标股价较目前股价有36%的上涨空间。

瑞士银行分析师还认为，美团“在中国拥有强大的生态系统”，并有可能向在线杂货和酒店预订领域扩张。他们认为美团股价有30%的上涨空间。

另外，俄罗斯外卖应用Mail.ru、南非媒体公司Naspers的投资部门Prosus、网约车和外卖公司Uber也具有股票上涨潜力。