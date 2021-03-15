中国遭遇近10年来最强沙尘暴袭击

中国遭遇近10年来最强沙尘暴的袭击，北京市今天（15日）受到沙尘天气的影响，能见度降低，当地官方今早也发布沙尘暴黄色预警信号，北京两大机场首都机场和大兴机场已有部分架次航班被迫取消。

北京市气象局今早7时25分宣布，该市已出现明显沙尘天气，预计至今天中午，大部分地区能见度小于1000米。

北京市生态环境监测中心今早也在微博上公布，受冷空气和蒙古气旋共同作用的结果，中国新疆、内蒙、山西、陕甘宁、东北、京津冀等地区正经历来自蒙古的沙尘天气，这是今年以来范围最大、强度最强的沙尘，沙尘核心区域PM10接近1万微克每立方米。

监测中心也指出，沙尘已经开始影响北京，今早8时PM10全市平均达到1000微克每立方米以上，北部部分区域达到2000微克每立方米以上，并预计本次强沙尘过程在今日白天仍将持续，呼吁民众做好防护。

另据澎湃新闻报道，截止到今早9时30分，北京首都机场计划进出港航班总计1141架次，已取消247架次；北京大兴机场计划进出港航班846架次，已取消181架次。不过，“新华视点”微博则报道，首都国际机场和大兴国际机场共取消37架次航班。对于出现不同数字，“新华视点”引述民航人士的分析称，部分第三方数据统计公司的统计口径可能是根据去年10月民航局公布的冬春航班计划，而受各种因素影响，实际进出港航班情况会有所调整。

华北空管局方面预计，今天首都机场进出港航班944架次，大兴机场进出港航班662架次。截至今早9时41分，首都机场已执行进出港航班243架次，大兴机场已执行进出港航班135架次。

华北空管大兴空管中心今天将大兴机场全部四条跑道全部启动运行，塔台管制室加强与空中机组的沟通交流，了解实际运行感受，并随时通报给后续机组。

中国中央气象台今早6时也发布沙尘暴黄色预警，预计受冷空气大风影响从今早8时至明早8时，新疆南疆盆地和东部、内蒙古、黑龙江西南部、吉林西部、辽宁西部、甘肃、宁夏、陕西北部、山西、河北、北京、天津等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西部、甘肃河西、宁夏北部、陕西北部、山西北部、河北中北部、北京等地的部分地区有沙尘暴，内蒙古西部、宁夏北部、陕西北部、山西北部等地局部有强沙尘暴。

另据《新京报》报道，中国气象局环境气象中心主任张碧辉说：“从已经发生的沙尘天气上来看，影响范围非常大，沙尘暴影响到了我国的西北及华北地区。从整个强度来看，这次过程我们判断是近10年以来最强的一次沙尘暴天气过程，目前，已经达到强沙尘暴天气过程的级别。”

北京市今早受到沙尘天气的影响，商务中心区能见度降低。（读者提供）

北京商务中心区今早的天空昏黄一片，几乎看不到建筑物。（读者提供）

沙尘暴今早导致北京商务中心区能见度降低，位于该区的中央电视台总部大楼和周围建筑物仿佛被沙尘暴覆盖。（法新社）

北京市天空今早昏黄一片，图为北京鼓楼。（路透社）

沙尘暴侵袭北京市，许多民众今早戴上口罩，越过马路。（法新社）