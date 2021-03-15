中国十大房价最低城市一半在东北

在中国深圳等一线城市房价动辄每平方米十万元（人民币，下同，约20000新元每平方米）、八万元的时候，也有一些地级市的房价，仍处于“白菜价”水平。

据第一财经报道， 记者梳理了中国房价行情平台上各城市2月二手住宅平均单价数据后发现，当前，房价最低的10个城市，分别是：鹤岗、双鸭山、石嘴山、七台河、张掖、博州、铁岭、朔州、辽源、百色。

这10个地市中，有一半位于东北地区，其中黑龙江最多，分别是鹤岗、双鸭山和七台河。此外，吉林的辽源和辽宁的铁岭也在前十行列。从类型上看，这些城市主要是能源型城市，尤其是以煤炭产业为主。随着能源枯竭、人口外流，不少城市也面临着收缩局面。

位于黑龙江的鹤岗和双鸭山，房价均低于每平方米3000元，七台河也仅为每平方米3000元出头。其中，鹤岗单价为每平方米2101元，“白菜价指数”最高。也就是说，买一套100平方米的房子，也只需要20万元出头。实际上，旧的小区，尤其是建设标准比较低的棚改房，价格更低，一套房子几万元，单价几百元，这样的“白菜价”房子在近两年曾被舆论广泛关注。

中原地产首席市场分析师张大伟分析，鹤岗是个典型的收缩型城市，房价如此之低，主要还是因为资源枯竭了，产业本身也收缩了，人口都在外流，所以房子也就很便宜了。

根据鹤岗市的统计公报，2019年，全市实现地区生产总值（GDP）336.4亿元。年末全市户籍总人口98.5万人，其中城镇人口80.2万人。相比2013年，6年来鹤岗总人口减少了9.3万人，下降8.6%。另外，当前鹤岗户籍人口城镇化率已经高达81.4%，按照国际经验，可以提升的空间已然较小。

一方面是人口外流、城镇化率已然较高，另一方面是大量的棚改房。因此，目前鹤岗楼市的整体需求量较小，市场规模急剧萎缩。根据2019年鹤岗统计公报，2019年鹤岗全市全部有开发经营活动的房地产企业42户，完成投资3.5亿元，比上年下降52%；房屋施工面积80.8万平方米，比上年下降38%；房屋新开工面积6.1万平方米，下降74%；商品房销售面积3.5万平方米，下降70%，商品房销售额1.1亿元，下降66%。

吉林大学东北亚研究院教授衣保中分析，东北的一些资源枯竭型城市房地产新增需求少，主要原因还是产业欠发达，大量人口外流。从供给层面，此类城市的棚改房多，供给多。另外，在过去计划经济时代，企业办社会，很多国有企业给职工建房，有很多非商品化的房子，所以住房存量都比其他地方大一些。

58安居客房产研究院分院院长张波分析，一方面近年来各地纷纷出台落户政策拉动人群落户，随着各地落户门槛不断降低，人口流入五大城市群比例不断提升，东北地区的人口整体呈现流出大于流入的格局，这在一定程度上弱化了房企投资的意愿度。另一方面东北区域的人口也在加速向沈阳、大连、哈尔滨等大城市集中，这也导致了区域内房地产开发的不平衡性加剧。

除了东北的几个城市，其他5个城市来自中西部的五个省份，其中三个城市来自大西北地区，属于人口总量较小，土地供应充足的城市。比如市域总面积达4万多平方公里的张掖，2019年年末全市常住人口仅为123.76万人，相当于中东部一个人口大县的规模。