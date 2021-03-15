林郑：未来12个月亲自监督做好三场选举

中国全国人大会议早前通过完善香港选举制度的决定。香港特区政府特首林郑月娥指出，一定要在未来12个月做好香港立法及进行三场选举，强调时间非常紧凑，但必须要做到，不存在“尽量做”，她本人会亲自督导所有环节。

综合《信报》报道，林郑月娥接受《文汇报》《大公报》及《商报》访问时称，预料需要修订超过20条的主体法例和附属法例，部分是“牵一发动全身”，倾向以综合的条例草案形式去做有关工作，立法会主席梁君彦已表示议会将“开快车”及“加班”。

她强调，这是一条重要的条例，要有足够时间审议，不能够太仓促，宁愿多开会议、会议时间长一点，甚至拨走其他会议去处理，以腾空议事时间处理这条例。

林郑月娥并称，香港日后的选举工作不是靠选举主任，而是靠资格审查委员会。虽然委员会的组成尚未确定，但地位会高于选举主任，且不是一个人。

她称，明年3月要举行行政长官选举，因此要提早数个月选好立法会及选举委员会，因两者都有资格选行政长官。政府会先安排选举委员会1500名委员的选举，由他们担负人大决定赋予的新职能，即透过选举选出部分立法会议员，以及负责提名参选立法会的候选人，让3场选举可按部就班举行。

另一方面，林郑日前接受凤凰卫视访问时，针对是否争取特首连任时说：“我还是不会回答这个问题。我现在真的觉得还有大量的工作要做。”