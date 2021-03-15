报告：中国女性存款多于男性 投资赚钱比例更高

富达国际发布的首份全球女性投资理财调研报告显示，在调研覆盖的所有市场中，中国是唯一一个女性比男性拥有更多存款的地区，并有73%的中国女性正在积极进行财务规划和投资决策。

据界面新闻报道，这份报告覆盖英国、德国、日本、中国大陆、香港、台湾六个市场，共访问了12038名男性和女性，有2008名受访者参与到中国市场的调研。

调研显示，中国女性拥有可观的可支配资金，她们的存款金额比男性多7%，平均约为56.3万元（人民币，下同，11.64万新元）。此外，中国女性在家庭财务管理中发挥更加主导的作用。在拥有伴侣的人群中，有76%的女性说

是由她们负责家庭财务状况，这一数字在男性中的比例为66%。

尽管女性拥有更多可支配的存款，但相对而言，男性更倾向于将投资付诸实现。调研数据表明，中国男性持有的平均投资金额要比女性高6%。

在投资风格上，女性更倾向于稳健型投资，有36%的女性投资者表示，她们会采取保守的投资风格，对她们而言，避免损失是投资的第一要务。更多的男性则对他们投资抱有信心（42%），还有8%的男性受访者认为自己是进取型投资者，将主要谋求较大的投资收益。

男性会更多地选择权益类投资，有45%的男性持有股票或证券类产品，而女性受访者中这一比例为38%。在《美好生活大调查（2020-2021）》报告中显示，女性在保险和银行理财上的投资比例均要高于男性。

值得一提的是，虽然女性在参与投资上更加的慎重，但她们的亏损比例要低于男性。调查发现，25.17%的女性在投资上有亏损，而男性的亏损比例达到26.78%；盈利和不赔不赚的女性比例都要高于男性。

在众多女性中，昆明女性的投资意愿最低，有将近一半的女性受访者没有投资，高于中国女性不投资平均水平21个百分点，紧随其后的是西安和呼和浩特的女性朋友。

需要注意的是，疫情对女性经济状况的影响略大于男性。数据显示，有28%的女性说其职业发展受到的影响比心理健康和身体健康的受到的影响更大。

疫情波及之下，有29%的女性个人收入有所下降，30%的女性受访者的投资也随之减少。六成在职女性在疫情期间，她们的工作因工作时间或薪资的减少而受到影响，还有一部分人需要临时休假甚至出现了失业的情况。

受以上多重挑战的影响，相比男性，女性经常觉得自己更难实现自己重要的人生以及财务目标。不到一半的女性受访者认为自己在经济上有安全感，43%的女性觉得很难开始为养老储蓄。在事业方面，34%的女性认为她们事业有成，而男性受访者中这一比例为41%。

富达国际中国区董事长何慧芬分析说，“相比于男性受访者，中国女性投资仍然不足，但她们对财务规划具有较高的主动性，并且是自身以及家庭财富管理的主要决策者，这是一个非常好的开端。鉴于女性往往需要在很多人生目标上做出权衡，她们也需要为更长的退休生活做好准备，因此助力女性释放她们的投资潜力，才能让她们在人生各个阶段都能享受舒适生活。”