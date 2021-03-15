中国70城房价指数环比涨0.4%创半年高位

路透社根据中国国家统计局周一公布数据测算，2月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.3%，为四个月高点，涨势延续65个月；环比上升0.4%，亦高于上月的0.3%，且为半年高位。

据路透社报道，记者经测算得出，2月中国70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有56个（上月为53个），持平的有两个（上月为三个），下跌为12个（上月14个）。

中国国家统计局城市司首席统计师绳国庆解读说，据测算，2月一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，上月0.6%。二手住宅环比上涨1.1%，上月涨1.3%，其中，北京、上海、广州和深圳新房价格分别上涨0.7%、0.5%、0.9%和0.1%，二手房上涨1.2%、1.3%、1.0%和0.9%。

31个二线城市新建和二手住宅销售价格环比均上涨0.4%，与上月一致。35个三线城市新建和二手住宅销售价格环比分别上涨0.3%和0.2%，上月为0.2%和0.3%。

月初由中国指数研究院发布的百城房价指数显示，2月百城新建住宅均价15884元/平方米（人民币，下同，3283.7新元/平方米），环比上涨0.20%，涨幅较上月收窄0.17个百分点；同比上涨4.01%，上月为3.56%。百城二手住宅均价环比上涨0.28%，涨幅较上月收窄0.04个百分点；同比上涨3.30%，略高于上月的3.22%。

从新房价格涨跌城市个数看，66个城市环比上涨（上月64个），27个城市环比下跌（上月34个），七个城市与上月持平（上月为两个）。

中指院认为，短期内部分热点城市楼市政策或存继续收紧可能。此外，3月为春节后首月，预计房企推盘节奏将明显加快，市场供应将增加，预计3月百城新建住宅价格将保持稳中有涨态势。

自2018年1月起，中国国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。