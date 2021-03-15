中国1至2月主要经济指标出现强劲同比增长

受到2020年同期基数较低等因素影响，中国今年首两个月的主要经济指标出现强劲同比增长，但中国官方提醒外界，国内恢复进程不平衡问题仍较突出，经济恢复基础尚不牢固。

中国国家统计局今天（15日）在官网上发布的数据显示，中国今年1至2月份全国规模以上工业增加值同比增长35.1%，超出了市场预期。彭博社在调查经济师后所得到的预估中值为32.2%，而接受路透社调查的分析师预测为30.0%。

中国今年首两个月的社会消费品零售总额同比增长33.8%，不含农户的全国固定资产投资则同比增长35.0%。

在失业率方面，中国全国城镇调查失业率从1月的5.4%，略微上升至2月的5.5%，但2月的失业率比起上年同期回落0.7个百分点。

国家统计局分析，扣除基数影响，中国1至2月份主要指标增势平稳，宏观指标处于合理区间，经济运行保持恢复性增长，积极因素继续增多，但冠病疫情仍在全球蔓延，世界经济形势复杂严峻。

国家统计局也公布，中国下来将按照《政府工作报告》总体部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，以更加有力的举措推动各项工作落实，进一步巩固经济稳定复苏基础，努力保持经济运行在合理区间。