中国央行连续两月等量续做MLF 货币政策稳健

中国央行开展今年全国两会后首次中期借贷便利操作，操作量连续第二个月持平到期，货币政策不改稳健基调。

据彭博社报道，中国央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，开展一年期中期借贷便利(MLF)操作1000亿元人民币（206.74亿新元）；据彭博汇总，本月到期仅有3月16日的1000亿元。中国央行今日同时开展了100亿元逆回购，也持平逆回购到期量。

2月中国信贷、社会融资延续1月来的高增长，今年的政府工作报告强调了政策的稳定性和连续性，重申稳健的货币政策要灵活精准、合理适度。中国国务院总理李克强上周表示，将经济增长目标设在6%以上意在避免大起大落，且中国去年没有搞量化宽松，今年就没有必要急转弯。

中信证券分析师明明分析说，MLF操作符合市场预期，对债市影响中性。3月流动性供给比较充裕，过了月中后，财政投放会比较集中，供需比较温和，资金面会保持平稳运行。

中国央行今年来MLF操作谨慎，1月对MLF和TMLF到期小额缩量续做，2月开展的规模则持平到期，扭转了更早前连续五个月MLF口径的月度净投放。市场利率近期平稳，尽管3月同业存单到期规模大，1年AAA评级的同业存单利率近来波幅有限，稳在3.15%附近。

本次一年期MLF的利率为2.95%，继续持稳于2020年4月以来的水平。野村经济学家陆挺此前预计，中国央行在“不急转弯”的立场下，今年既不会上调也不会下调政策利率。

去年以来，中国央行通常在每个月的15日或下一个顺延的交易日进行一次MLF操作，不过2020年11月也曾出现单月多次操作的情况。