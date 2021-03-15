张晓明：在人大决定基础完善选举制度 不应天马行空

港澳办常务副主任张晓明等中央官员，今日（15日）到港出席座谈会，听取香港各界人士对改革特区选举制度的意见。张晓明表示，人大的决定已经明确了内容，是将来完善选举制度必须坚持的基础，要在此基础上讨论细化和完善选举制度，不应天马行空，否则就会变得不聚焦。

据香港电台报道，张晓明说，中央领导的相关重要论述和指示，既是处理完善选举制度要遵循的原则，亦是社会理性讨论问题时的重要指引，人大的决定已经明确了内容，要在此基础上讨论细化和完善选举制度，不应天马行空。

张晓明又提到，中国全国政协副主席、港澳办主任夏宝龙2月出席全国港澳研究会座谈会时，提出在完善特区选举制度时要把握好的三对关系，包括完善选举制度充分尊重公民民主权利的同时又切实维护主权发展利益；既尊重和维护中央全面管治权，又尊重和维护特区高度自治权；既保证各类选举公正公平公开，又有效阻止反中乱港份子、国际反华势力政治代理人进入政权机关。

张晓明认为，三对关系的论述对下一步完善选举制度有非常直接指导意义。

他又说，中央特别强调在完善选举制度的过程中要广泛听取香港各界人士意见，早前全国人大作出决定的过程中，港澳办牵头同中央有关部门成立小组，做了大量研究，邀请了内地和香港法律、政治学和各地研究选举制度的专家商议，亦通过多种方式充分听取特区政府、行政长官及相关官员以及众多社会各界人士意见，包括夏宝龙在深圳一连两日出席4场座谈会。张晓明说，这些都显示中央有关部门是有诚心、有行动，听取香港社会各方面的意见。

张晓明表示，中央对完善特区选举制度的工作高度重视，而今次的座谈会将一连三日举办，共60多场，共约谈超过1000人。

座谈会今早在会展举行，共分三个会场，其中一个会场由张晓明主持会议，其他出席官员包括港澳办副主任黄柳权、中联办副主任仇鸿等。