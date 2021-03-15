罗冠聪等发起《香港约章》防港海外抗争泡沬化

罗冠聪等八名在海外的香港人昨天（14日）发起《2021香港约章》，提出海外港人抗争方向倡议。发起人声称，多人指香港海外抗争有泡沬化的可能性，所以希望透过《约章》，团结港人声音。

据香港立场新闻报道，《约章》由前众志主席罗冠聪、前立法会议员许智峰，以及张崑阳、梁继平、邝颂晴、黄台仰、梁颂恒和周永康发起。《约章》称，自1980年代起，港人一直争取民主制度，而经过屡次破坏《中英联合声明》后，“一国两制”已名存实亡。《约章》的诞生，是希望凝聚港人国际战线的力量，团结海外港人社群，为抗争做准备。

这八名发起人昨天举办网上记者会。张崑阳在会上说，过去也有民主运动人士发起《约章》，所以他希望以《约章》手法，记载香港时代声音。

《约章》分成四部分：“离散港人信念”“香港篇”“中国篇”“国际篇”。《约章》在“离散港人信念”部分强调，离散港人会继续为香港人整体福祉着想，抗争运动要团结更多香港人，避免派系之争和海外运动泡沫化。

《约章》在“香港篇”认为，香港人是一个独特的共同体，应维持独特身份认同，香港人应有权决定香港的前途和事务，《香港国安法》是侵害港人自由的法律，应马上废除。

《约章》在“中国篇”强调，香港民主运动针对的是中国共产党，而非中国国民，并关注内蒙古、西藏、新疆等少数民族的“文化清洗和种族灭绝行为”，并要求中国大陆停止对台湾的军事威吓，尊重台湾人民民主自决和自治权利。

在“国际篇”，《约章》呼吁以跨越党派的信念进行国际倡议工作，倡议工作应积极与争取气候公义、种族平权等社会运动连结，联合争取社会公义的社群，让更多民主政府联合支持香港的民主运动。