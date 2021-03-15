赵少康：中共颠覆香港50年不变承诺 使台湾人不信任

针对中国大陆人大通过修改香港选举制度，台湾中广董事长赵少康今批评，香港的一国两制变成“一国1.1制”，毁了香港民主制度，彻底颠覆前中国领导人邓小平香港50年不变的谈话，虽一国两制和九二共识是两回事，但这会让大家不相信中共曾讲过的话。

据《自由时报》报道，对于香港议题，表态参与2024年台湾总统大选的赵少康今受访时呼吁，至少把香港壹传媒创办人黎智英和47个因民主派初选还在收押的民主人士立即释放，一个法治国家不该在还没定罪下，把人押这么久。

赵少康说，北京两会人大通过对香港的民主改变，但邓小平曾说过，在香港实施一国两制，50年不变，而且50年后还可以再延。邓小平就是希望香港贯彻法治，实施民主，将来是不是也能影响中国大陆，没想到现在等于彻底颠覆邓小平的谈话。

赵少康批评，这样搞下来，香港现在变成只剩下1.1制，香港和大陆不是完全一样，但没有太大差别了，香港立法会已死被人大取代，之后就朝向一国一制，没有一国两制了。

赵少康指出，台湾情况跟香港不同，因为香港主权已被大陆收回，而“台湾中华民国是主权独立国家，有自己的主权、军队”，但香港的情况，不只有西方注意，北京怎么对待香港人民，台湾非常关切﹔希望北京仔细思考，把香港民主制度毁了，对大陆本身很可惜，台湾人也会非常失望，本来就没人会接受的一国两制，现在更没有人会接受。

赵少康认为，九二共识与一国两制是两回事，但中共的作为会让大家不相信中共所讲过的话，邓小平答应给香港50年不变，应该是定海神针了，结果都可以改变。“中共现在是大国了，经济力量起来了，要有大国的风度和可靠度，要让人家相信，不然讲的话大家不相信，那怎么交往？”