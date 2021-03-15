美驻港澳领馆两职员初步确诊 拒绝隔离如常活动

香港点新闻独家报道，两名美国驻港澳总领事馆人员初步确诊，但两人以外交豁免权为由，拒绝接受隔离安排，目前仍如常在社区活动和前往领事馆办公。美国驻馆领馆则回应称，这两名人员工作时无需接触公众。

港府今日(15日)宣布，昨晚中西区指明“受限区域”的旧山顶道23号帝景园第一座至第五座的强制检测行动，今早约8时40分完成。截至今日凌晨零时，约960名居民接受检测，其中发现两宗初步确诊个案，另有一个样本检测结果仍在核实。

香港点新闻引述港府可靠人士指出，上述两个初步确诊个案，均为美国驻港澳总领事馆人员，据悉两人以外交豁免权为由，拒绝接受隔离安排，目前仍如常在社区游走和回美领事馆办公，给防疫抗疫工作带来巨大隐患。

港府此前指出，赴港履行与政府相关运作的外国领馆及机构人员，其豁免身份及行程受其公职人员身份及相关公务性质规管，以确保政府事务正常运作。

不过，美国驻港澳领事馆今天在官网回应称，这两名领事馆人员工作时不需接触公众。

领事馆在官网刊登的新闻稿并强调，领事馆已经关闭作彻底清洁和消毒，同时已经完成接触追踪。

新闻稿说，自冠病疫情暴发以来，领事馆一直遵守香港政府对外交人员和家属在抵达、检测和检疫方面的要求，所有职员也已经采取适当措施，防止病毒扩散。