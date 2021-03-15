手机业务重创 华为转向渔场和矿场

在美国对华为智能手机业务施加雷霆重击后的六个月，这家中国电信巨头正在另辟蹊径，转向渔场和矿场市场。

据彭博社报道，华为的最新客户之一是中国东部的一个养鱼场，面积是纽约中央公园的两倍。该养鱼场覆盖着数以万计的太阳能电池板，配备了华为的逆变器，一方面保护鱼类不致受到过多的日光照射，一方面可以同时发电。在煤产丰富的山西省，地下深处的无线传感器和摄像头监视着矿井中的氧气含量和潜在的机器故障，这些设备全部由华为提供。下个月，一辆带有光学雷达传感器的新型电动汽车将在中国最大的车展上首次亮相。

华为曾经是全球最大的智能手机制造商，如今美国一系列制裁措施几乎彻底消灭其有利可图的消费电子业务。拜登政府继续对华为施加压力，创始人任正非已引导该公司，增加其在运输、制造业、农业和其他行业的企业客户名单。华为是全球领先的逆变器供应商，目前正依靠其云服务和数据分析解决方案来增加这方面的销售，以帮助这家拥有19万名员工的企业存活下来。

任正非上个月在由华为部分赞助的智能矿山创新实验室的揭牌仪式上说：“美国把我们从实体清单拿出去应该是非常困难的。现在我们只想自己多努力，努力寻找能生存下来的机会。”

任正非表示，新机会的收入可能在“今年就差不多”可以对冲掉手机业务的下滑，但该公司并未提供具体数字。2020年1月至6月，其消费电子部门创造了2560亿元人民币（529.97亿新元）的收入，占公司总收入的一半以上。得益于创纪录的5G基站订单和上半年智能手机的强劲销售，该公司去年销售和利润实现了微幅增长。

华为多年来一直在探索电信设备和智能手机以外的商机，但在2020年最后三个月手机出货量暴跌42％之后，这种努力必须快马加鞭，主要是因为特朗普政府时代的命令切断其获取最先进半导体的能力。拜登政府还对一些供应商施加更严格的限制，知情人士透露，拜登政府已通知一些华为供应商，收紧以前批准的出口许可证条件，禁止向华为出口5G设备相关产品。