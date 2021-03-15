港金管局总裁：对港金融稳定有信心

履新一年半的香港金融管理局（金管局）总裁余伟文表示：“香港金融稳定我非常有信心。”

据中新社报道，余伟文介绍，2020年4月起港元汇率强方兑换保证触发逾80次，市场流入港币500亿美元（673.3亿新元）；2019年港元存款增加了3%，2020年增加了5.4%；香港私人银行的资产管理规模2019年上升19%。

这组数据的背景，是社会事件及冠病疫情痛击香港的两年。余伟文说，在过去的18个月来，自己和团队面对外界质询采取书信和“直接对话”的方式回应，无论对方是10人、20人还是1000人，无论是董事会还是个人，金管局照单全收，以数据佐证，并对“一国两制”、香港国安法进行深度阐释。

接触超过15000名投资者之后，余伟文说，近期的咨询信函已不再对香港国际金融中心的地位产生怀疑，反而在追问面对国家的一些机遇香港将如何部署，投资者有什么机会可以参与。

除金管局的答疑解惑有积极成效外，余伟文告诉记者，“国家元素在香港将来几年的发展是特别重要的”，与内地互联互通，将是香港金融未来发展的三大方向之一。

以跨境金融为例，2020年股票通的北向通增长119%，南向通增长了128%；债券通方面，国际投资者约52%是经过香港的债券通去买中国国内债券。2020年12月，中国人民银行宣布正与香港金管局一道，会同各方研究探讨债券南向通的框架性方案。

余伟文透露，金管局跟人民银行已经有一个工作小组，在讨论南向通的安排，现在还在讨论当中。此外，大湾区内的理财通及异地开户、跨境基金、跨境金融监管沙盒等问题，也将是未来金管局与内地互联互通的探讨重点。

他介绍，在下一步，金管局将采取加强金融科技应用（如鼓励更多政府部门用FPS、沙盒3.0）；搭建数据基建平台；加强人才培训、跟大学的合作等措施进一步推动香港金融科技的发展。金管局未来工作的一个重点，放在了绿色金融上。

香港特区政府财政司司长陈茂波日前在新一份财政预算案中披露，计划于未来5年发行合共约1755亿港元的绿色债券，包括发行绿色零售债券，以及推出“绿色和可持续金融资助计划”，资助发债支出及外部评审服务。

余伟文告诉记者，如今香港已成为世界最大的绿色债券市场之一，今年金管局渴望结合科技做一些创新。如针对气候变化做一个压力测试的数据；探讨发行零售绿债、让香港市民对气候变化更敏感；打造国际资本可以参与国家碳中和计划的平台等。