“基金亏了”成中国股民闲鱼卖货新理由

随着中国A股下滑带来的公募基金净值大规模回撤，有媒体发现，“基金亏了”成为中国最知名的闲置交易社区闲鱼近期新晋第五大卖货理由。

据彭博社报道，阿里巴巴旗下的闲置交易社区闲鱼上周五在给广大基金投资者的一封信中写道：“最近因为市场波动，仅一周内就有20多万人涌入闲鱼，表示‘基金亏了’求回血。”

记者浏览闲鱼社区发现，用户以“基金亏了”为由出售的物品包括蓝牙耳机、篮球、化妆品、邮票、纪念币等。闲鱼在信中称，建议投资者不要为了一时的回血就“断舍离”了珍贵回忆。

近一个月美债收益率的飙升使得全球股市抛售高估值股票，中国股市也未能幸免，贵州茅台、宁德时代、中国中免等去年估值大幅扩张的股票自春节后均有超过20%的调整，这些股票同时也是中国公募基金重仓股，拖累众多公募基金净值遭遇大幅回撤，并给一些缺乏盈利安全垫的新入场投资者带来浮亏。

上海证券基金评价研究中心总经理刘亦千分析说：“这更多是一种基金‘出圈’的体现，还没有证据证明这是真的因为基金亏损而回收现金流，除非有数据显示闲鱼的卖旧物现象在基金亏损后短期内突然大规模增长。”

“出圈”一般用以表示影响力从原有的群体或平台等范围中扩大出去。刘亦千指出，这种基金出圈的方式如果正确引导的话，也可以是一种非常好的投资者教育机会，引导客户正确认识基金的价值和风险，投资者投资基金时必须要考虑是不是了解基金的风险和收益水平，投资组合是否符合自身风险承担能力和风险偏好等。

市场低迷也使得过去发行火爆的公募基金降温，根据中信证券报告，上周主动权益类公募产品的新成立规模为332亿元（人民币，下同，68.61亿新元），环比前一周降低48.7%，新成立基金的平均规模仅为22亿元，为年初至今的最低一周。