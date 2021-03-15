蒙古特大沙尘暴 已致六死80多人失踪

蒙古国国家紧急情况总局发布消息说，从13日晚至15日早上9时，在蒙古国全国范围内共收到九省548名牧民在沙尘暴中失踪的报告，其中467人已被找到，中戈壁省五名牧民和后杭爱省一名五岁孩子不幸死亡。目前紧急情况部门正在组织人员，继续寻找其余81名失踪牧民。

据中国央视报道，3月13日晚至14日中午，蒙古国色楞格省、库苏古尔省、扎布汗省、布尔干省、戈壁阿尔泰省、巴彦洪格尔省、戈壁苏木贝尔省、后杭爱省、前杭爱省、中央省、肯特省、苏赫巴托省、中戈壁省、南戈壁省和东戈壁省等大部分省份相继出现极端恶劣天气，遭遇特大沙尘暴袭击。

其中，库苏古尔省、布尔干省、肯特省、中央省、戈壁阿尔泰省、后杭爱省、苏赫巴托省等省份风速达到每秒18至20米，而前杭爱省、戈壁阿尔泰省、巴彦洪格尔省、戈壁苏木贝尔省、南戈壁省、中戈壁省和东戈壁省等省份短时风速已达每秒24至28米。

此外，央视引述当地媒体报道指出，受特大沙尘暴影响，蒙古国西部部分地区13日和14日出现大面积停电事故。

另一方面，中国也遭遇近10年来最强沙尘暴的袭击。北京市今天（15日）受到沙尘天气的影响，能见度降低，当地官方今早也发布沙尘暴黄色预警信号，北京两大机场首都机场和大兴机场已取消超过400架次航班。

北京市气象局今早7时25分宣布，该市已出现明显沙尘天气，预计至今天中午，大部分地区能见度小于1000米。