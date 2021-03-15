港府官员：100多名公务员拒绝签署宣誓声明

香港公务员事务局局长聂德权公布，根据他粗略掌握到的数据，有100多名公务员拒绝签署宣誓声明，但人数不到200个。

据香港电台今天（15日）报道，聂德权在立法会一个委员会说，相关部门正在整理资料，再向局方汇报，下个月会向事务委员会交代。有关部门已发信予拒绝签声明的公务员，要求说明原因，在收到回复后，会启动机制处理，他们是需要离开公务员队伍，执法单位会按现有纪律惩处程序去做，相信所需时间不会很久。

聂德权强调，其他已签署声明的公务员占绝大部分，并说他们很清楚有基本责任和担当，按《基本法》效忠特区政府，但公务员过去拥护《基本法》、对于宪制秩序的了解及培训均不足够，日后需要加强。

议员邵家辉认为，不肯签署声明的公务员就“好行夹唔送”（走好，不送了），他们也不要再浪费时间。邵家辉也关注，政府单位是否会率先邀请公务员队伍接种冠病疫苗，给予市民多些信心。

聂德权说，疫苗接种是抗疫重要一环，优先接种疫苗的队伍中，包括纪律部队及卫生部门的人员，目标是在今年内为绝大部分市民接种疫苗，但实质要看市民的打针速度。

另一方面，负责人事的香港警务处助理处长陈民德在接受香港《南华早报》的访问时披露，有少过10名警务人员在拒绝宣誓后离职，但不为此感到可惜，并认为他们离职可能对彼此有好处。