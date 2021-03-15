中国民航生产运输主要指标2月均现高增长

中国民航生产运输主要指标今年2月同比均呈现高速增长。

据中新社报道，中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰15日在民航局召开的新闻发布会上介绍，今年2月份，民航生产运输主要指标同比均呈现高速增长，全行业共完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为50.2亿吨公里、2394.8万人次、45.9万吨，同比分别增长99.3%、187.1%、54.7%。

吴世杰指出，与疫情前相比，2月运输总周转量相当于2019年同期的52.1%，旅客运输量相当于2019年同期的44.5%，恢复程度仍然不高；但货邮运输量较2019年同期增长22.0%。2月，全行业全货机共完成货邮运输量18.9万吨，同比增长13.8%，继续保持较高增速。

2月份，中国民航共保障各类飞行26.6万班，日均9518班，日均同比上升75.5%，环比下降15.2%。中国航班正常率为95.1%，保持在较高水平。

此外，今年中国春运期间，民航共保障各类飞行41万班，日均10262班，同比减少9.4%。航班正常率为93.8%，同比提升5.7个百分点。

吴世杰称，2月份，民航全行业完成运输航空飞行56.4万小时，同比增长95.3%；通用航空飞行3.2万小时，同比增长233.8%。未发生运输航空事故，行业安全生产继续保持总体平稳态势。