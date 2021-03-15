台外交部吁缅甸台商掛中华民国旗帜 避免被误判陆企

缅甸最大城市仰光昨天发生示威活动，其中一家台湾民众所开设的工厂遭纵火。台湾驻缅甸代表处今天建议台商，可在工厂外以缅甸文字标示“台湾企业”，以及悬掛中华民国旗帜，并向当地员工与附近居民说明其为台湾工厂，避免外界人士混淆误判是大陆企业。

据央视新闻报道，仰光昨天有至少10家工厂昨天被人纵火打砸，多数为中资或中缅合资企业。中国驻缅大使馆证实有多名中国人员受伤，并要求缅甸制止一切暴力行为；这些工厂位于多个工业区，以服装加工厂、服装辅料厂和配套设备厂为主。

据台湾中央广播电台报道，也有一家台湾企业遭到波及，抗议民众进入厂区并破坏警卫室、四辆公务用车，有10名台籍干部受困厂房。

报道引述台湾外交部指出，台湾驻缅甸代表处昨天接获通报后，立即与台籍干部联系，同时洽请缅方派员前往该公司协助处理；目前包围厂区的抗议民众已散去，10名台籍干部平安，留守厂房等待情势稳定。

外交部发言人欧江安说：“驻处于昨日14日下午知道一些中国（大陆）籍企业遭到缅甸民众抗议的消息后，随即通报在缅甸的台商，建议台商要高度注意自身安全，并在工厂外以缅甸文字标示是“台湾企业”且悬掛中华民国旗帜，并向当地员工还有附近居民说明是台湾的工厂，避免外界人士混淆误判。”



