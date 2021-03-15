东海航空机长与乘务长互殴 机长被取消驾驶证

对于东海航空机长于乘务长互殴一事，中国民航局15日通报了东海航空机组空中纠纷事件处理结果，撤销涉事机长的驾驶执照权利。

据中新社报道，中国民航局15日通报了东海航空机组空中纠纷事件处理结果，对东海航空做出五项处罚。一是对东海航空采取暂停受理新增航线、航班、加班和包机申请以及限制运行总量的处罚措施。二是对涉事机长撤销航线运输驾驶员执照权利及商用驾驶员执照权利。三是对涉事乘务员采取相应行政处罚。

四是要求东海航空按照公司管理制度对当事人及相关管理人员进行严厉追责。五是民航局和中南地区管理局将依据持续督导检查的情况，对相关单位和责任人员进一步严肃问责。

中国民航局航空安全办公室副主任吴世杰15日在民航局召开的新闻发布会上表示，针对近期东海航空机组空中纠纷事件，民航局高度重视。民航局成立了安全整顿督导组，进驻东海航空全面开展安全督导整顿工作。目前，民航相关调查工作已基本完成。

吴世杰强调，对事件当事人涉嫌的违法行为，民航局公安局已指导公安开展调查。

东海航空南通—西安DZ6297航班上，机长与乘务长3月6日发生争执，在飞行过程中相互殴打。打架事件发生后，东海航空对两名涉事人员做出了暂停飞行处理。