中国警方对发言诋毁烈士男子展开追逃

一名在中国境外的男子被指在网上发表“造谣诋毁英雄烈士”的言论，中国警方对这名男子开展追逃。

北京市海淀公安分局今天（15日）在微博上通报，在“新闻媒体报道捍卫国土戍边官兵的英雄事迹后”，有群众向警方举报，30岁潘姓男子去年6月23日在他人微博评论区发表造谣诋毁英雄烈士的言论，造成恶劣社会影响。

通报称，男子2020年2月2日离开北京出境后，一直在境外，海淀公安分局已对潘姓男子刑事拘留，并对他开展追逃，并敦促男子尽快回中国接受调查处理。

中国学者司马南随后在他的微博就警方通报发表意见时，转发了他在2月评论SOHO中国董事长潘石屹之子潘瑞诋毁戍边战士的贴文。

司马南当时批评潘瑞造谣诋毁戍边战士，却安然无恙。他说：“很多人说‘不处理不足以平民愤，不处理不足以正国法’，潘瑞的话是给英雄抹黑的、诋毁的，献出了生命流血牺牲还要遭受这样的诋毁，客观上更是给印军打气的。”

司马南与一些中国自媒体较早期也在社交平台上声称，潘瑞在微博上留言“听说至少一个营地被活埋……好像没有机会被天葬了”，日期为6月23日，并指这是潘瑞造谣中国军方营地被印度活埋。联合早报网目前无法在微博上找到由“潘瑞”账号发出的留言。

中国官方2月19日首次披露去年6月在中印边界加勒万河谷中印军队冲突的细节后，一些网民因发表诋毁戍边官兵或是质疑官方信息而被警方拘留。

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》本月1日正式施行后，其中一名被拘留的网民仇子明因涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉罪被批准逮捕，成为触犯这一刑法新罪名而被捕的第一人。