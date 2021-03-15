美媒：担忧对舆论的影响力 阿里巴巴被要求脱手媒体资产

美媒引述消息人士称，中国政府日益担心阿里巴巴对于舆论的影响力，因此要求阿里巴巴脱手所控制的媒体资产。

据《华尔街日报》昨天独家报道，自从中国监管机构审查了阿里巴巴拥有的媒体产业后，上述讨论从今年年初就已经开始。

熟悉相关情况的人士透露，政府官员对阿里巴巴的媒体影响力之广泛感到“震惊”（appalled），因此已经要求该公司制定一个能显著削减其媒体资产的计划。

报道指出，阿里巴巴经过多年的发展，所涉及报纸、广播、数码、社交媒体及广告多个领域，在微博、第一财经等多个受欢迎的中国数码及印刷媒体持有股份。同时，阿里巴巴也在2015年宣布收购香港颇具影响力的英文报纸《南华早报》。阿里巴巴所涉及的媒体产业中，已有数个在美国上市。

消息人士告诉《华尔街日报》，当局认为阿里巴巴对媒体的影响力对中共及其宣传机构带来严重挑战。

中共宣传部门并没有回复《华尔街日报》的质询。

阿里巴巴则不予置评，仅通过一则声明强调集团是媒体行业的被动投资者（passive financial investor）。

声明表示，集团投资的目的，是为了产业升级提供技术支持，并推动与阿里巴巴核心商业业务的联动，“并不插手或参与企业的日常运营或采编决策。”

消息人士表示，目前尚不清楚阿里巴巴是否需要出售掌控的所有媒体资产。任何阿里巴巴提出的计划，都必须得到中国高层领导的批准。

此前已有对阿里巴巴对媒体影响力的担忧浮现。去年4月，时任阿里巴巴旗下天猫平台总裁的蒋凡涉嫌出轨女网红，引起热烈讨论。然而，新浪微博却对该话题进行删帖，下热搜等干预，令网民极度不满。

消息人士向《华尔街日报》透露，同年5月，网信办向领导人提交的一份报告中就称阿里巴巴“利用资本操纵舆论”。见到该报告的人士还透露，网信办称在蒋凡的桃色新闻事件中，阿里巴巴曾授意微博采取相关行动。

阿里巴巴持有微博约30%的股份，同时也是微博最大的客户，单在2019年就在微博上投入了近1亿美元（约1.35亿新元）的广告和宣传费。

同年6月10日，中国网信办约谈微博负责人，严厉批评平台“干扰网上传播秩序，以及传播违法违规信息等问题”，并下令微博热搜和新热门话题榜停止更新一周。

阿里巴巴并非唯一一个涉足媒体的中国科技巨头。腾讯的微信已经成为普通中国人获取新闻资讯的主要平台。而字节跳动旗下的今日头条每天也利用人工智能算法，向上亿用户推送新闻。

目前尚不清楚其他科技企业是否也将同阿里巴巴一样，被要求脱手相关媒体产业。