英国政策检视报告 料将强调印太影响力并抗衡中国

英国周二将发布一份文件展示该国脱离欧盟后的外交政策重点。预计文件将表明，英国希望扩大在印度-太平洋地区民主国家中的影响力，同时保持与美国的强大联结。

据路透社报道，这是自30年前冷战结束后，英国对外交与国防政策的最大规模检视，将陈述英国首相约翰逊希望站在重振以规则为基础、基于合作和自由贸易的国际秩序的最前沿。分析认为，此次政策检视将使英国与中国背道而驰。

英国政府2月表示，印太地区“越来越成为全球地缘政治中心”，宣布英国将派遣一艘航母前往该地区，并宣布此前被推迟的约翰逊访印将在4月成行。

路透社评论说，自去年底完成脱欧之后，约翰逊政府誓言“综合检视”将表明，英国在全球舞台上仍有影响力，并标志着该国进入一个新时代。约翰逊将在致议会的一份声明中说：“对于英国在全球的地位和我们未来把握机会的能力，我十分乐观。”

不过外界将仔细审视这份报告，寻找英国政府将有何具体措施，这份100页的报告将于1130GMT（格林尼治标准时间）发布。

香港问题、对中国政府给企业的补贴问题和围绕中国对英国投资的安全疑虑，导致中英关系严重受损。而英国已筹划很长时间的派遣伊丽莎白女王号航母至亚洲计划，料将提升南中国海的军事紧张气氛。