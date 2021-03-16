孟晚舟案律师寻求最后一次提供证据反对美国引渡

华为首席财务官孟晚舟团队昨天寻求加拿大法院承认更多证据，以反驳美国政府对她涉嫌欺诈的说法，并承诺这是在法官驳回类似证据后的最后一次尝试。

根据路透社报道，华为辩护律师昨天称，华为一名会计师的宣誓声明将表明，在引渡孟晚舟的请求中，美国未如实陈述汇丰据称带来的风险，证明美国的案件卷宗“明显不可靠”。

加拿大检察官弗雷特(Robert Frater)表示，美国的案件卷宗并未指称该银行实际发生了损失，而且美国政府证明该银行面临风险时，并无需证明已遭遇任何财务损失。

法官霍姆斯上周也驳回了类似的证据请求，称这些陈述联系超出了引渡听证会的“适当范围”。

现年49岁的孟于2018年12月在温哥华国际机场根据美国逮捕令被捕，罪名是在华为与伊朗的业务往来上误导汇丰银行，并导致该银行违反美国的制裁。

经过两年的诉讼程序，孟晚舟案目前进入最后阶段，不列颠哥伦比亚省最高法院大法官霍姆斯（Heather Holmes）将决定是否引渡她，而这还有待联邦司法部长的批准。

从周三开始，法庭将听取辩论，讨论加拿大和美国当局在讯问和逮捕孟晚舟的初期是否存在不合法的步骤，孟晚舟的律师认为这些步骤应该导致对她的引渡无效。

有关这些指控的证言听取已经在去年12月结束。

孟晚舟团队此前以美国时任总统特朗普为例，认为当时的美国政府涉嫌政治干预，因此应该拒绝引渡。

特朗普在2018年12月曾对媒体表示，如果此案符合国家安全利益或有助于与中国达成一项贸易协议，他将介入此案。

加拿大检察官对此指出，他们遵循了适当的程序，认为既然特朗普已经不再是总统，他的言论就没有意义了，他们的影响力最好由政治家而不是法官来判断。

听证会定于5月结束，但双方都有可能提出上诉，这意味着此案可能会拖上好几年。

