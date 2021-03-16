中国规定直播带货视频至少保存三年

中国市场监管总局发布新规，要求直播服务提供者将网络交易活动的直播视频自直播结束之日起至少保存三年；同时，收集敏感信息也须消费者逐项同意。

根据中国市场监督管理总局网站消息，中国市场监管总局在昨天315消费者权益日当日出台了《网络交易监督管理办法》，包括规定直播服务提供者将网络交易活动的直播视频自直播结束之日起至少保存三年。

《办法》设置了个人信息保护的专门条款，规定网络交易经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意，不得强迫或者变相强迫消费者同意收集、使用与经营活动无直接关系的信息。

同时，《办法》要求经营者在收集、使用个人生物特征、医疗健康、金融账户、个人行踪等敏感信息时，必须逐项取得消费者同意。针对经营者尤其大型平台企业与自身关联主体之间共用个人信息的问题，《办法》明确规定经营者未经被收集者授权同意，不得向包括关联方在内的任何第三方提供。

《办法》要求网络交易新业态的经营者以显著方式展示商品或者服务及其实际经营主体、售后服务等信息，充分保障消费者的知情权。

《办法》还明确了零星小额交易的判定标准，认定以“年交易额累计不超过10万元”作为“零星小额交易”的判定标准。

