美媒：中国官员正讨论改革香港房市和税制

美媒从知情人士处获悉，北京认为香港日益严重的贫富差距和高房价是引发社会动荡的原因，高级官员们正讨论扩大城市税收结构和增加土地供应等方法，以减轻香港不平等的和较高的生活成本。虽然具体建议尚未提出，但这些讨论可能意味着，未来北京将对香港的经济和社会福利制度进行大刀阔斧的改革。

据《华尔街日报》报道，在香港房市方面，知情人士透露，北京的想法之一是，加快政府对土地进行分区和批准项目的程序。这些变化可能影响对土地政策有巨大影响力的香港房地产大亨。知情人士说：“当地大亨需要从整体上进行思考。”“他们的利益肯定会受到一定程度的损害，不过政府并不想完全清除（eliminate）他们。”

香港行政会议成员陈智思说，北京最终想解决的“不是政治问题，而是根深蒂固的问题”，包括缺乏经济适用房和收入差距极端分化的问题。陈智思透露，中国国务院副总理韩正和其他高级官员告诉香港建制派官员，当局必须解决基本社会问题，北京相信这是近年来引发政治动荡的原因。

香港政府拒绝评论是否在对政策改革进行讨论。

香港的低税制自英治时期以来就基本没有改变。在香港，销售、消费、资本利得、继承财产都不用缴税。政府数据显示，香港约有一半的劳动力都不缴税，最高薪的税率也只有17％。在贫富分化方面，香港基尼系数从1996年的0.518上升到2016年的0.539，在发达地区中排名最高。基尼系数衡量居民收入的不平等程度，从零到一，零代表完全平等。房价方面，美国研究公司Demographia的国际住房可负担性研究，连续11年将香港评为全球负担能力最差的住房市场。

《华尔街日报》评论说，改变香港的低税制将增加政府收入，允许政府增加社会开支。但挑战是，这么做的同时不损害香港作为金融和商业中心的吸引力。土地政策改革则需要克服香港房地产大亨的顽固影响。

有反对派政客对此持怀疑态度，认为北京可能无法克服数十年来困扰香港政治和商业精英的政策惯性和内斗。香港民主党前主席刘慧卿（Emily Lau）说，北京所定义的“爱国者”可能也是既得利益者，他们不知道穷人的问题。刘慧卿说，北京很早就意识到香港的社会不平等，但“他们从来没有费心去解决它，是什么让你认为他们现在会解决？”

