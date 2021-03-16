英媒：香港外籍金融人士质疑当地隔离政策

由于数百个家庭被居家隔离或被带到隔离中心，香港外籍金融人士对当地政府遏制冠病大流行的策略表示深切担忧。

根据英国《金融时报》报道，上周晚些时候，由于当局急于针对一家颇受香港外籍金融人士欢迎的健身房遏制疫情暴发，包括儿童在内的大约750人被迫进入政府管理的隔离中心。

当地警方还封锁了港岛中心有外派人员居住的九栋大楼。令人尤其担忧的是，在游乐场玩耍的婴儿也被要求进入隔离中心两周。

美国领事馆昨天表示，正与香港政府“最高级别”就“检测、隔离和住院程序，特别是有关儿童与其父母可能分离的事宜”进行谈判。

据两名知情人士透露，在香港运营的国际银行也向亚洲证券与金融市场协会（Asifma）提醒了它们的担忧，认为严格的隔离规定可能损害香港作为全球金融中心的地位。

一些资深的购银行家透露，Asifma正在讨论如何就放宽限制问题与香港领导层接洽。Asifma对此拒绝置评。

“这不是要求特殊待遇，”一名派驻香港的银行业高管表示。“这是说‘一起行动起来’。因为(这些规则)正在削弱香港作为重要金融中心的地位。”

他们还提到，银行和Asifma仍在继续讨论对任何进入香港的人实施21天酒店隔离。摩根士丹利几个月前接触了Asifma，询问在香港运营的全球银行是否应该挑战严格的旅行隔离规定。该行拒绝置评。

一名知情人士表示，香港美国商会(American Chamber of Commerce in Hong Kong)计划对会员进行调查，以确定周末的事件是否会促使他们重新考虑留在香港。国际商会将于周五与当地政府举行会议。

上述银行业高管表示:“对于外籍人士来说，香港的冠病防控措施离让他们更想回家了”，并说“一想到自己的孩子要去隔离中心，就感到不舒服。”

这名人士还说:“国际企业表示，如果政府不能制定出更好的战略，香港将会出现大批人才外流。很多家庭正在重新考虑他们的计划。”

外派人士也在社交媒体上表达了他们的愤怒。一份要求香港政府改变有关儿童隔离政策的网上请愿书已经吸引了4500多个签名。

香港目前是全球执行最严格隔离制度的地区之一，与病毒检测呈阳性的人有过接触的人将被送往政府管理的隔离设施两周，即使他们多次检测呈阴性。

这些措施自去年开始实施，被认为有助于控制病毒在香港的传播。然而，由于与前述健身馆有关的大量金融界外国人士感染了冠病病毒，香港隔离制度再次成为焦点。

香港的高管私下里对香港新冠肺炎政策的实施方式表达了不满。一位对冲基金经理表示:“现在每个人都特别担心接到电话说你将被带到隔离营。”

一名资深并购银行家补充称:“我整个周末都在整理我放在前门的‘应急包’。”“里面有一个备用的笔记本电脑、额外的床上用品、毛巾、食物、水、书和一个互联网路由器。”

还有一名被带到香港迪士尼乐园附近隔离设施的金融科技高管表示:“我办公室里的每个人都在午餐时间被叫来，给了半天时间把东西收拾好。”

最近的疫情引发了人们对香港新一轮病毒爆发的担忧。几个月来，香港的新感染病例相对稳定。目前至少有109例病毒确诊病例与上述健身房群组有关。

疫情的暴发已迫使几家香港金融机构修改原本旨在帮助员工重返办公室的政策。

汇丰、瑞士信贷和摩根士丹利已关闭楼层进行深度清洁，并建议一些员工不要来上班。

香港还面临的一个问题是，当地民众反对给予外籍人士或富裕阶层任何特殊待遇。香港卫生署昨天表示，将逐案评估，安排护理人员与未成年人一起进入隔离中心。

