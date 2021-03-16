美驻港澳领馆确诊夫妇两女儿获准随同入院

美国驻港澳总领事馆两名人员初步确诊感染冠病病毒，香港特首林郑月娥今早称，该对夫妇昨晚已送入公立医院隔离治疗，两人的两名女儿也一同入院，并透露其中一名女童已被感染。

根据《明报》报道，林郑月娥在行政会议前见记者时就上述情况解释称，一般而言，确诊者家人如未有病症，会送进隔离中心，但若是染疫父母的幼童，检疫隔离方面政府可作特别安排，让幼童随同父母入院。

林郑还说，有此特别安排并非因染疫夫妇是领事馆人员，而是因为该家庭有此需要，故酌情处理。她并强调，不论种族、身分、地位，均要严格遵从政府防疫措施。

英国《金融时报》稍早前报道，香港当局上周针对一家颇受香港外籍金融人士欢迎的健身房暴发的疫情进行遏制，包括儿童在内的大约750人被迫进入政府管理的隔离中心，此举引起当地外派人员的担忧和不满。

美国领事馆昨天表示，正与香港政府“最高级别”就“检测、隔离和住院程序，特别是有关儿童与其父母可能分离的事宜”进行谈判。

他们还在社交媒体上提交了一份要求香港政府改变有关儿童隔离政策的请愿书，并已经吸引了4500多个签名。

报道还指出，香港自去年开始便实施了严格的隔离措施，被认为有助于控制病毒的传播。然而，由于与前述健身馆有关的大量金融界外籍人士感染了冠病病毒，其包括幼童在内的家属也被要求隔离，使这项隔离制度再次成为争论焦点。