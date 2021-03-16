据悉中粮集团拟合并资产并IPO 打造农业贸易巨头

知情人士透露，中国最大的粮食企业计划将其国际贸易部门与几家国内企业合并，创建一个新的农业商品巨头，然后启动首次公开募股(IPO)。

据彭博社报道，知情人士透露，中粮集团已经聘请银行家就中粮国际与一些国内贸易和加工资产合并的计划提供建议。他们说，在合并之后，中粮集团计划发行这家新公司的股票，最有可能在上海上市，该宗IPO对这家新公司的估值可能超过50亿美元（67.21亿新元）。由于此事尚未公开，知情人士要求匿名。

知情人士说，这一合并将创建一家新的农业贸易巨人，将中粮集团的国际贸易部门与其部分国内业务整合在一起，资产范围覆盖从巴西到中国。这家新成立的公司将与数十年来主导该行业的全球四大巨头ABCD竞争：ADM、邦吉、嘉吉以及路易达孚。

此前总部位于日内瓦的中粮国际录得创纪录的利润，尽管农产品市场非常波动。其中一位知情人士说，中粮国际多年来难以实现盈利，但2020年的税前利润飙升至约3.5亿美元。该业绩未经审计，可能仍有变动。

知情人士说，预计合并今年将完成，而潜在的IPO可能计划在2021年底或2022年初进行。另外合并的架构尚未敲定，而且IPO计划取决于投资者兴趣以及商品价格。知情人士说，包括一家中资银行在内的投行被授予双重任务，就中粮的资产合并计划及之后筹备IPO提供建议。

此次IPO将允许中粮国际的少数股东，包括中国私募股权投资公司厚朴，国家控制的中投公司，新加坡国有投资机构淡马锡，以及世界银行的一个分支机构，将它们的投资变现。外部投资者目前拥有中粮国际的约49%股份，其余股份由中粮集团控制。

通过合并，中粮将把其国际贸易公司（它是南美最大的大豆出口业者之一）的市场经验，与其在中国国内进行农产品贸易和加工的国内资产结合起来。实际上，它将把世界各地的农户与中国最大的消费群体直接挂钩。

艾格农业分析师马文峰认为，这一合并预计将筹集更多资金，将有助于推动公司国内外业务增长；它需要资金来扩大海外资源，因为一家国有公司的部分职责是确保国家的粮食安全。