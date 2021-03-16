中国持续提高平台经济反垄断“调门”

中国持续提高加强平台经济反垄断的“调门”。周一召开的中央财经委会议指出，要明确规则，划清底线，加强监管，反对垄断，防止资本无序扩张；要加快健全平台经济法律法规，及时弥补规则空白和漏洞。

据新华社报道，中共中央总书记、国家主席习近平3月15日下午主持召开中央财经委员会会议，会议指出，中国平台经济发展的总体态势是好的、作用是积极的，同时也存在一些突出问题，一些平台企业发展不规范、存在风险，平台经济发展不充分、存在短板，监管体制不适应的问题也较为突出。

会议并指出，要提升监管能力和水平，优化监管框架，实现事前事中事后全链条监管，充实反垄断监管力量，增强监管权威性，金融活动要全部纳入金融监管。

中央财经委会议还强调，要坚持发展和规范并重，建立健全平台经济治理体系，加强监管，规范秩序。更好统筹发展和安全、国内和国际，促进公平竞争，反对垄断，防止资本无序扩张。加强数据产权制度建设，强化平台企业数据安全责任。要督促平台企业承担商品质量、食品安全保障等责任，维护好用户数据权益及隐私权，明确平台企业劳动保护责任。

据路透社报道，去年12月中共政治局会议首提“强化反垄断和防止资本无序扩张”，然后去年底的中央经济工作会议和今年3月的政府工作报告，也都一再提及反垄断。去年12月中旬阿里巴巴等三家公司吃到了中国互联网领域反垄断的首张罚单。

上周五中国市场监管总局又对互联网领域10起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及腾讯控股收购猿辅导股权案、百度控股收购小鱼集团股权案等。

《华尔街日报》上周四援引知情人士的话报导称，中国反垄断监管机构正在考虑就其反竞争行为对阿里巴巴集团处以金额创纪录的罚款。