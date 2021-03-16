李敖之子：仍支持两岸统一 但已无法说服台湾人

台湾著名作家李敖之子李戡一直毫不掩饰自己曾受到父亲影响，支持两岸统一，也因此被视为台湾为数不多的年轻“统派”。不过，他日前接受英国广播公司（BBC)采访时说，他仍然支持两岸统一，但他自己已经没办法说服台湾人相信中国大陆当局会信守承诺。

李戡说，支持统一的美好理想，到现在都没有变过，因为这是父亲临终前的交代之一。但他也说，中国统一这四个字太理想化太美好了，而现在发现这终究只是一个理想，现实上看不出任何一点支持它的理由。

李戡以自己为例，称发现北京很多时候不讲信用。他称在李敖走的时候，大陆国台办亲口承诺会尽全力加速图书的出版，连这么简单的一个要求，他们三年来都可以跳票（开空头支票）、用尽各种理由去推脱。“一个往生者的书都可以严防死守、轻诺寡信成这样，你让我怎么相信我今天支持统一了以后......他们会遵守承诺？”

李戡说，他没法说服今天的台湾人或者台湾年轻朋友说，“我做不到讲不出来。因为我自己的案例，我都知道他们不讲信用。”

李戡还指，大陆会辩称自己没有背弃承诺，是因为“你这个不对，你那个不对”。

李戡称自己的转变在于，认清了理想跟现实是有差距的。“我并没有背弃这个理想，我的改变在于看清了很多时候追求理想，现实中碰到了很多阻力是没办法改变的。”

李戡认为，两岸统一的可能性非常低。而且他不觉得大陆有任何理由说，现在必须要推行武统。“中国（大陆）也要把自己国内问题解决，比如真正脱贫、振兴经济，同时还要缓和中美关系。”

他批评北京有些做法“愚蠢”，一直想要凸显他们只针对民进党，但其实不可能把民进党跟台湾人分开来。比如把凤梨给停了。台湾人会觉得，你这是针对所有人，对这种行为是非常反感的。

李戡还提到其父亲的著作跟言论在大陆受到严重的歪曲和打压。而且名誉权也受到极为严重的侵犯，大陆官方却有意纵容。

今年29岁的李戡曾因放弃台湾大学到北京大学就读，出版《李戡戡乱记》批评台湾教育引发外界热议。

他在提交给北大的申请书中写道：“虽然我考取了台湾最好的大学，虽然台湾是祖国的一部分，但我想到祖国念最好的大学，因为希望我是它的一部分。”

然而，他近年多次在网络和媒体上批评中国大陆对台政策。去年1月，蔡英文代表民进党高票连任台湾总统，击败国民党候选人韩国瑜。李戡在新浪微博上发出134个“啪”字，并@国台办发布，被认为是在暗示选举结果打脸中国国台办，随后他的微博和今日头条账号被封至今。

李敖去世后，许多著作一直遭到中国大陆查禁，这也扭转了李戡的看法。以往李敖在中国大陆正式出版的书超过40本，但在2012年图书审批慢慢收紧后，目前只剩下三本能够出版。

