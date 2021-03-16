美国否认驻港澳领馆染疫职员使用外交豁免权

美国指责中国官方媒体发布有关其驻香港外交官的“虚假信息”，否认其工作人员在冠病病毒检测呈阳性后以外交豁免权为由避免隔离。

根据法新社报道，两名美国驻港澳领事馆工作人员感染冠病病毒后，领馆昨天暂时关闭，并进行深度清洁和接触者追踪。

美领馆及香港卫生署均表示，根据香港冠病隔离政策，上述两人已前往医院隔离病房。

中国官方媒体和一个亲北京的香港工会此前指责这些美领馆雇员以外交豁免权为由避免隔离，美国官员否认了这一说法。

美国国务院发言人表示:“中国官方媒体关于这两例不遵守隔离措施的信息是虚假的”，“我们反对在重大公共卫生问题传播虚假信息的行为。”

报道称，有关外交豁免权的报道最早出现在周一的香港点新闻网站上。它隶属于一家不透明的媒体集团，对北京的联络处负责。

在这篇报道之后，中国官方小报《环球时报》重申了美国外交官享有外交豁免权的指控，称其为“傲慢的违法行为”。

香港最大的亲北京劳工组织香港工会联合会(Federation of Trade Unions)表示，将于周二晚些时候在美国领事馆外举行抗议活动。

周二上午，一名只愿意透露姓张的抗议组织者说，该组织仍将继续举行集会。不过，香港目前因冠病禁止超过四人的公共集会。

由于香港采取了最严格的隔离措施，其感染人数一直保持在较低水平。自疫情暴发以来，共有约1.1万人感染，200人死亡。

