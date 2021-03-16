高盛：中国家庭疫下额外储蓄对经济提振有限

高盛集团认为，中国家庭在疫情期间积累的额外储蓄估计达到2万亿元人民币（4138.95亿新元），但他们可能不会挥霍出去，这对中国不均衡的经济复苏而言并不是一个好消息。

据彭博社报道，高盛经济学家Maggie Wei等人在报告中写道，中国消费者2020年在疫情期间额外积蓄的资金估计达到国内生产总值(GDP)的2%，家庭总消费的7%。

不过，他们认为，这些额外积蓄可能不会对今年的消费产生强有力的提振作用，因为中国家庭可能已经将资金投入了流动性较差的资产，例如共同基金和定期存款。他们说，城市消费者在这些储蓄中所占比重更高，而他们比农村消费者更不愿意增加支出。

报告写道，由于中国的社会福利网络仍然不够发达，家庭预防性储蓄不断增多，家庭储蓄与可支配收入的比例逐渐攀升，从2013年的不到29%，上升至2019年的30%左右，去年更是升至33.9%。

不过与美国相比，中国家庭囤积的现金并不算多，高盛估计美国的额外储蓄达到GDP的11%。据彭博经济研究计算，全球额外储蓄达到2.9万亿美元，而美国家庭就贡献了其中的一半。

高盛预测，中国家庭今明两年的消费增速仍会低于疫情前的水平。根据报告，由于比较基数较低，今年的同比增速可能达到13%。