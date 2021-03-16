桥水创办人：美国发债无节制 中国债券更具魅力

全球最大的对冲基金创办人达里奥（Ray Dalio）说，从经济学看投资债券已变得“愚蠢”，美国举债过度正促使投资者转抱相对更具吸引力的中国债券。

据路透社报道，为了给抗疫措施筹措资金，美国债券发行量大增，根据荷兰国际集团（ING）的数据，今年将上升至4万亿美元（5.38万亿新元）。同时，债券收益率已脱离历史低位，指标10年期美国公债收益率最新在1.6%左右。

桥水基金（Bridgewater Associates）创办人达里奥在领英（LinkedIn）发表一篇名为“你到底为了什么持有美元债务？”的文章。达里奥说，这个世界上的债券太多了。同时，各国政府尤其是美国，还在增加发债规模。

他写道，如果把通胀纳入考量，债券则是一个更为糟糕的投资工具。他警告称，缺钱的决策者可能加税，这将使资本流出债券资产，进入其他资产和应税交易，最终导致流入黄金和比特币等资产的资金受限。

达里奥说：“这些税收调整可能比预期的更加令人震惊。”债市处于40年的牛市之中，这意味着很多做多债券的投资者尚未真正受到过市场下跌的严重伤害。

现在投资出现轮动，从美国债市转向中国债市。他说，由于中国对外国投资愈发开放，收益率比较有吸引力和人民币国际化进程，这种势头愈发强劲。

达里奥曾经就逆差对美元储备货币地位的影响发出过警告，建议投资者分散化投资非债券和非美元资产，而非像传统做法那样持有严重倾向美元的股票和债券组合。

他写到，现金“现在是并且将继续是垃圾”，“相对于通胀而言，现金的回报率将是负值”。