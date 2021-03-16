青岛放宽落户政策：有房即可

青岛政府昨天发布新规，取消原有落户对住房面积要求，只要在青岛市有居住性质的合法产权型房屋人员（包括近亲属）即可办理落户，即只要在青岛有住房就可以落户。

根据《经济观察报》报道，青岛原有落户政策是2018年3月制定发布，其中对住房面积做了明确要求，即单套商品住宅城区(市南区、市北区、崂山区等)90平方米以上、新区(青岛西海岸新区、红岛经济区、即墨区)60平方米以上。

青岛新发布的《关于进一步深化户籍制度改革的意见》对于进一步放宽落户政策的原因指出，2018年版的户籍迁入政策主要存在三个方面问题，一是人口增速持续放缓，2018年增加14万余人，2019年增加10万余人，2020年增加8万余人，人口增长率和净增长数量连续两年下滑。

其次是购房落户有面积限制，存在有房“落不下”问题。最后是部分有落户意愿人员，因无购房、无亲属投靠、单位无集体户等条件限制无落户途径。

除了取消购房落户的面积限制，新规还明确放宽学历和技能人才落户条件、鼓励举家迁徙和亲属投靠、服务“双招双引”赋权激励落户等，实施分区域、分类别、差别化落户政策，即继续放宽四个中心城区（市南区、市北区、李沧区、崂山区），大幅放宽三个城区（黄岛区、城阳区、即墨区），全面放开三个县域（胶州市、平度市、莱西市）。

