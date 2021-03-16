中国大陆施压要求法国议员取消访台行

法国媒体“字母A”（La Lettre A）报道，中国大陆驻法大使致函法国参议院友台小组主席李察（Alain Richard），要求他取消正在组织的国会访台团。李察对此非常不满，并将给予清楚回覆。

据《自由时报》报道，法国网媒“字母A”（La Lettre A）指出，卢沙野2月18日发信给法国执政党共和前进党（La Republique en Marche）参议员李察（Alain Richard）。卢沙野自参议院网站上得知友台小组正在筹备今年夏天的国会访台团，此行的目的在于考察台湾对抗疫情的各项措施。卢沙野在这封长信中告知李察，他谴责这趟行程，因为将“威胁北京与台北间的现状”。

卢沙野提醒李察说：“世界上只有一个中国，而台湾是中国不可分割的一部份”。他认为，访台团不仅将“破坏”这个原则，更会“向台独势力送出错误的讯息”。卢沙野要求李察在未来要避免“与台湾当局进行任何形式的官方接触”。

报导提到，卢沙野信件的语气让李察感到相当不满，法国参议院友台小组将会给予中国大使清楚的回覆。李察是法国执政党共和前进党（La Republique en Marche）参议员，曾在1997年至2002年担任法国国防部长。

另据台湾中央社报道，法国策略研究基金会（FRS）研究员邦达兹（Antoine Bondaz）在推特中写道：“这封信是中国对我们民主制度的干预，令人无法接受。我们的参议员有自由和他们认为适切的任何人见面，北京不得对我国民选官员指手画脚，尤其是他们的外交官。”