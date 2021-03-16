紫荆党：香港的改革可遏制地产大亨并解决住房问题

一名亲北京的香港政党领导透露，改革香港挑选领导人的方式可能会削弱当地房地产商利益，从而可以制定政策来解决香港住房问题。

根据彭博社报道，香港紫荆党联合创始人黄秋智受访时指出，“过时的立法机构”和“许多其他的政治争论”阻碍了香港住房问题的解决。

黄秋智说：“如果我们的选举制度更加开放，有正确的代表，那么在某种程度上，实际上可以稀释你所谈论的很多政治，以及垄断”。黄秋智认为，香港有必要制定长期的住房政策，任何人都不应阻拦。

中国人大上周通过了对香港选举领导人的方式进行重大改革的决议，这一改革保证其对香港政治候选人拥有最终决定权。预计中国人大领导层将对这些改革进行充实，并付诸实施，以实现“爱国者治港”的呼吁。

以香港特区旗帜上一种花命名的紫荆党，由出生在中国大陆、与共产党有联系、受过西方教育的商人去年成立。该组织规模不大，但黄秋智此前说，他们曾咨询过香港政府官员和北京主要机构。

2019年，当香港受到数月示威活动冲击时，中国官方媒体多次将住房危机列为动荡的“根源”。中国官方控制的媒体说，香港政府应该从房地产开发商手中收回闲置土地，用于建造经济适用房。

这也使得在香港房地产行业积累了巨额财富的四大家族——李兆基家族、李嘉诚家族、郭得胜家族及郑裕彤家族——受到关注。

根据智库城市改革研究所(Urban Reform Institute)和公共政策前沿中心(Frontier Centre for Public Policy)发布的一份报告，香港住房市场去年第11年被评为全球最难以负担的住房市场。去年房价中位数是家庭收入中位数的20.7倍。