香港中学校长会质疑优化高中核心科目推行过急

香港中学校长会荣誉总干事黄谓儒在发文指，四个核心科目课程是整个高中课程的学习“核心”，质疑当局在未经充分咨询下，计划在今年9月实施是推行过急，呼吁香港教育局慎思。

根据《星岛日报》报道，黄谓儒在文中表示，重新冠名科目是四个核心科目中改动最大的学科，并指关注匆忙实施的“重新冠名科目”能否实现相关的课程理念，还称咨询文件提出的大陆考察是否能取代独立专题探究的学习目标，以及“重新冠名科目”能否肩负2000年教育改革所订的目标等。

黄谓儒还说，局方早前在未有严谨的学术研究支持下，公开指“现行通识教育科课程开放富弹性，容易被少数人士自行解读演绎，推行出现异化” ，质疑有关指责对同工是否公平，并认为“突如其来而又没有根据的指责”对通识教师有欠公道，令该会感到不安。

他还指出，四个核心科目课程是整个高中课程的学习“核心”，对学生影响至深，但指重要的改动在未经充分咨询下，难以理解当局为何急于在今年9月推行。

他亦质疑香港学校是否有充足时间作全面规划，并指如要通过高中课程修订为学生创造空间和照顾学生多样性，需有更完善的规划，并与各持分者沟通，才能获得充分支持，又指按部就班的改革步伐是改革成功的法门。他还说，教师人手安排、学校科目重新组合、教科书选择等需有规有矩，须依从教育局的规限，不能说了便是。

黄谓儒说，四个核心科目的改动影响课时的安排、选修科目的编排、学校老师的教学调配，以及初中课程规划，更影响现时就读中三的学生和家长的选择，并指学校目前未清楚最终的修订，关注在欠缺大学收生资料下，如何让同学及早知悉并及时作出恰当的选择。他认为，高中选科或影响学生的整个生涯规划，呼吁当局慎思。