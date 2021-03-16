美国要求中国改善与澳洲关系 作为改善对华关系条件

一名高阶美国官员今天（3月16日）表示，拜登政府已经告知中国，与澳大利亚关系正常化是华府采取重大举措改善中美关系的前提条件。

根据路透社引述悉尼先驱晨报报道，白宫国安会印太协调员坎贝尔（Kurt Campbell）受访时表示，每次美国和中国官员开会时，都会提到中国对澳洲的“经济胁迫”，“本周稍晚在安克雷奇（安克拉治）的双边互动中也会强调这点”。

美国国务卿布林肯将于后天与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅在阿拉斯加会面，这是拜登政府上任以来中美两国首度进行高层面对面接触。

坎贝尔在今天出刊的专访中指出，“我们已经清楚表示，在一亲密的盟友受到某种形式的经济胁迫的同时，美国并不准备改善双边关系，也不打算另行处理。”

坎贝尔表示，拜登上周五在四国集团（QUAD Group）领导人会议上告诉澳洲总理莫里森“在这个问题上，我们的立场是一致的”。该集团还包括日本和印度。

坎贝尔：“我们完全了解现在的情况，而且美国不准备采取实质性行动来改善(与中国)的关系，除非这类政策得以纠正，并且澳洲与中国之间建立更为正常的互动”。

过去一年来中澳关系紧张，澳洲要求对冠病病毒源头展开国际调查，中国则在贸易方面进行报复，产品涉及澳洲的煤炭、红酒、大麦、海鲜、牛肉和木材等等。

坎贝尔还告诉悉尼先驱晨报，中国的这类措施不仅针对澳洲，还包括菲律宾、越南、台湾和日本。