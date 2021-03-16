香港优先接种疫苗年龄扩展 预约爆满

香港冠病疫苗优先接种年龄范围扩展到30至59岁，并增加两类群组，当日多间疫苗接种中心的预约已爆满。

据香港中通社报道，现在连同60岁或以上人士，和30岁或以上的市民已纳入优先接种群组。连同其他优先群组，以及新增的两类优先群组，即在香港以外就读的16岁以上学生及家庭佣工，疫苗接种覆盖人口将超过550万，占香港总人口约750万的大多数。16日早上9点起这些人士可在网站预约接种。

目前香港共有八间社区中心及2000个私家医生诊所可接种科兴疫苗；而接种复必泰疫苗的社区中心将会增加至19间。

记者登上预约网站，看到香港中央图书馆社区疫苗接种中心即日起至30日的科兴疫苗预约名额已满，而该处及养和医院社区疫苗接种中心的复必泰疫苗预约名额，在4月6日前的预约名额都爆满。此外，多间社区中心的预约情况亦都十分抢手。至于医院管理局辖下提供科兴疫苗的18间指定诊所，在4月1日之前的名额亦已全部爆满。

香港呼吸系统专科医生梁子超说，家庭佣工等服务型行业人士平日会接触大量人群，本身具有较高的感染风险，如他们接种疫苗将对控制疫情有较大帮助。

梁子超分析，冠病疫情期间，有一定比例的大型传播群组发生，高风险的人群或地点都是暴发的主要因素，冠病疫苗有助防止大型传播。

据香港特区政府统计公布，截至15日下午1时，约有19.8万市民已接种第一剂疫苗，占香港16岁以上人口的3%。对此，梁子超认为，目前的接种率偏低，为长期病患人士多提供疫苗的安全性及有效性等资料非常重要。