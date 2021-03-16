中国外交部：此次沙尘天气源自中国境外

中国外交部发言人赵立坚就昨天出现的沙尘暴指出，环境和空气污染问题没有国界，对其起源等作出结论需要以科学监测和综合分析为前提，呼吁各方都应该以科学和建设性的态度看待相关问题，正面引导舆论，避免不必要的炒作和轻易扣帽子。

根据澎湃新闻报道，有记者在今天举行的外交部例行记者会上提到，韩国媒体昨天引述韩国气象厅表态报道称，源自中国的沙尘暴近日侵袭韩国，造成韩国空气质量严重下降。环境和空气污染问题再次成为中韩两国民众关注热议话题。

赵立坚对此回应说：“这是一个老话题，环境和空气污染问题没有国界，对其起源等作出结论需要以科学监测和综合分析为前提。”

赵立坚介绍道，根据中国监测机构分析，此次沙尘天气源自中国境外，中国只是途经站。他说：“我注意到，蒙古国官方日前就沙尘暴危害发布了相关消息，中国舆论没有因为蒙古国可能是上一站而加以指责。各方都应该以科学和建设性的态度看待相关问题，正面引导舆论，避免不必要的炒作和轻易扣帽子。”

赵立坚表示，中国高度重视防沙治沙和荒漠化治理，也已经取得了显著的成效。近年沙尘天气明显减少，这不仅惠及本国，也为改善本地区空气质量作出了巨大贡献。

此次沙尘天气说明本地区在环境治理合作方面还有很多事情要做。中方愿同各邻国和国际社会一道，携手推进本地区和全球环境治理保护，为建设美丽清洁的世界作出积极的贡献。

