助许智峰逃亡 港府寻求引渡丹麦议员被拒

香港政府据报正寻求丹麦政府的协助，要求后者帮助调查两名丹麦国会议员。这两名议员曾经在去年12月协助香港前立法会议员许智峰弃保潜逃丹麦；不过，丹麦政府已经回拒了港府的请求。

德国之声中文网今天引用丹麦《政治报》（POLITIKEN）作出上述报道。

据报道，香港律政司几个月前就启动了针对丹麦国会议员额利贝克（Uffe Elbæk），以及阿米兹波尔（Katarina Ammitzbøll）的调查。他们和另外两名丹麦政坛新秀共同组织了几场名义上的环保交流会议，随后向面临多项检控的许智峰发出了正式邀请。香港警方在核查了许智峰的丹麦行程单后，准许尚在保释期的他离境前往丹麦。

许智峰去年12月初抵达丹麦后，额利贝克就表示，将竭尽所能“帮助许智峰留下”。他也透露，组织“环保会议”的主要目的就是协助许智峰离开香港。许智峰本人也在丹麦访问期间，宣布流亡并退出香港民主党。

报道指出，丹麦《政治报》今年1月初就披露，港府正在调查并寻求引渡额利贝克、阿米兹波尔等丹麦政客，还发出了国际逮捕令。

对此，丹麦外长科弗德（Jeppe Kofod）回应说，丹麦不会同意将国会政治人物引渡至香港。他并强调，丹麦宪法保障言论自由，丹麦国会议员可以见任何想见之人而不必担心遭到任何报复。

德国之声中文网说，虽然香港与丹麦之间并无引渡条约，但是双方签署的刑事司法互助协定依然有效。

曾任香港保安局局长的新民党主席叶刘淑仪就在今年1月指出，港府可以依据刑事司法互助协定要求丹麦执法部门协助落实口供，“如果掌握足够证据，便可通过国际刑警组织向两名丹麦议员发出通缉令”。

现任香港保安局局长李家超也向丹麦《政治报》确认，香港警方将对包括丹麦政界人士在内的，任何涉嫌违反香港法律提供逃亡协助的人进行调查。

报道称，丹麦情报机关已经向额利贝克以及阿米兹波尔发出警示，要求他们暂时不要前往任何与中国签有引渡条约的国家或地区。

今年1月，许智峰已经离开丹麦前往英国，并且在3月9日辗转抵达澳大利亚。