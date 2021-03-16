共和党人施压拜登对华采取强硬立场

在美国总统拜登投身应对冠病疫情之际，共和党人正努力将对华政策提升为一个首要议题。随着美国民众对中国这个全球竞争对手的看法日趋负面，共和党人正向拜登施压，要求他采取强硬立场。

《华尔街日报》指出，一些共和党人就如何与中国打交道向拜登提名的政府人选展开提问攻势。这些共和党人视自己为拜登的主要批评者，据信大多是正考虑参加2024年总统竞选的人。共和党议员正提议立法限制向中国公民发放签证，并整顿美国大学与中国的关系。一些共和党人希望拜登抵制2022年北京冬奥会。

议员和党内策略人士表示，这样做的目的是继续向拜登施压，让他与中国对抗，并在2022年中期选举和2024年的总统选举之前，使他的政策成为选民关心的首要问题。

报道引述得州共和党参议员克鲁兹（Ted Cruz）称：“中国是我们国家未来一个世纪面临的最大地缘政治威胁。”克鲁兹是2016年的美国总统候选人，并与拜登的几位内阁提名人有争执。

他曾试图阻挠对商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）的提名确认，后者最初没有承诺继续将华为保留在共和党籍总统特朗普执政时期列出的黑名单上。雷蒙多后来表示，不受信任的供应商制造的电信设备对美国构成威胁。

克鲁兹说，拜登提名的人选“令人严重质疑本届政府是否了解这种威胁”。他和其他共和党议员对美国驻联合国大使格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）过去有关中国问题的言论提出严重质疑。对格林菲尔德的提名目前已获确认。

据《华尔街日报》报道，盖洛普本月公布的一项调查显示，对中国持负面看法的美国人占79%，这是这项调查自1979年开始以来美国人对中国好感度最差的一次。只有对伊朗和朝鲜的好感度低于中国。皮尤研究中心最近的一项调查显示，48%的美国人认为美国应该把限制中国实力作为一项首要任务，这一比例高于2018年的32%。

拜登称中国是“最严峻的竞争对手”，他目前保留了特朗普政府的一些政策，包括作为特朗普贸易战核心的高额关税政策。拜登的策略是，保持强硬姿态同时努力拉拢盟友对抗中国。

“我们将对抗中国的经济滥权；反制其咄咄逼人的胁迫行动；遏制中国对人权、知识产权和全球治理的侵犯”，拜登在他的首次外交政策演讲中说，“但只要符合美国的利益，我们随时可以与北京方面合作。”

拜登上周在线会晤日本、印度和澳大利亚三国领导人，举行“四方安全对话”(Quad)会议。Quad是美国与这三国结成的战略伙伴关系，寻求遏制中国的扩张主义政策。

本周四和周五（18日、19日），美国高层官员将在阿拉斯加与中国官员会晤。报道指出，届时拜登政府可能向中国传达强硬讯息。美国政府还寻求与中国在遏制气候变化和核扩散方面进行合作。

来自佛罗里达州的共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）表示：“当上总统的拜登似乎肯定要比之前身为候选人时更加了解中国构成的威胁，这是一个可喜的变化。”他说：“问题在于，发表的言论是会落实为捍卫美国利益的、先发制人的政策，还是仅仅流于被动响应、在走政府部门流程时被冲淡。”

曾在2016年竞选过总统的卢比奥已经提出立法，将要求受中国政府支持的组织团体依据《外国代理人登记法》进行登记。另一位被认为有可能参加总统竞选的共和党参议员、来自阿肯色州的科顿（Tom Cotton）则在推动一项限制向中国公民发放签证的法案。

佛罗里达州共和党参议员Rick Scott已呼吁抵制北京冬奥会，并批评拜登的一些举措，其中包括暂停特朗普执政时强制TikTok出售旗下美国业务的计划。Scott在最近的一次新闻发布中曾表示：“共产党领导的中国是要统治整个世界，这不是什么秘密。”

白宫表示，正在审议评估一系列与中国有关的政策。

据报道，共和党人还批评了拜登让美国重新加入世界卫生组织的决定，声称中国的影响和缺乏透明度损害了对疫情的应对。之前特朗普在任内曾宣布美国退出该组织。来自共和党全国委员会的一封电子邮件写道：“拜登将中国的利益放在首位......又一次！”该委员会已将对华政策加入其筹款呼吁事项。

民主党人驳斥了有关他们不担忧中国的说法。美国参议院外交委员会主席Robert Menendez说：“中国是我们关注的重中之重。”

参议院多数党领袖、纽约州民主党议员舒默（Chuck Schumer）最近指示各委员会主席准备立法，促进对美国研究和制造（包括半导体生产）领域的投资，为政府的努力加码。舒默长期以来一直对中国持批评态度。

小布什和奥巴马时期的国家安全委员会中国专家韩磊（Paul Haenle）表示，特朗普政府时期有关对中国采取强硬立场的部分言论被夸大了。他提到了时任总统特朗普达成的贸易协定，称该协定未能确保中国商业行为发生结构性变化，包括知识产权盗窃。

韩磊说，国会民主党人和共和党人之间目前达成了一项重要共识，即中国在现任领导层的带领下变得更加雄心勃勃、更为咄咄逼人，中国的战略意图对美国及其盟友的利益更具威胁性。