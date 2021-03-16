下午察：阿里的媒体帝国梦该醒了？

《华尔街日报》昨天（3月15日）引述消息人士称，中国政府日益担心阿里巴巴对于舆论的影响力，因此要求阿里巴巴脱手所控制的媒体资产。此消息一出，不仅再一次点燃了中国反垄断的话题，也向大众进一步揭露了阿里巴巴较鲜为人知一面：电商起家，但背后拥有一个庞大的媒体帝国。

据《华尔街日报》独家报道，中国监管机构自今年初审查阿里巴巴旗下的媒体清单，并对它的媒体版图扩张感到震惊（appalled）。因此，已经要求该公司制定一个能显著削减其媒体资产的计划。

消息人士也告诉《华尔街日报》，当局认为阿里巴巴对媒体的影响力对中共及其宣传机构带来严重挑战。

一名男子路过阿里巴巴位于北京的办公室。（路透社）

阿里巴巴对于与官方商讨脱手媒体资产一事不予置评，仅通过声明称，集团是媒体行业的“被动投资者”，“不插手或参与企业的日常运营或采编决策”。

消息人士表示，目前尚不清楚阿里巴巴是否需要出售掌控的所有媒体资产，任何阿里巴巴提出的计划，都必须得到中国高层领导的批准。

这也是阿里巴巴被指违反中国反垄断法后，撞上的又一个坎。事实上，自马云旗下的蚂蚁集团去年11月暂停上市后，中国监管层反垄断的矛头就不断抛向当地的互联网巨头们，除了阿里巴巴，腾讯、京东、美团、拼多多等都无一幸免。

这背后反映的除了是官方担忧资本支配市场等，更深一层的原因或许是前述所提及的：巨头们掌握庞大资源，所具备的影响力恐会对公权力构成威胁。

而涵盖多项业务，包括持有多家中国媒体与社交平台的阿里巴巴，在官方眼中或许是一个危险的“定时炸弹”。

去年4月发生的一起事件，更是加剧官方的疑虑。当时，阿里巴巴一名高管被指疑似出轨的丑闻在社交媒体上炸开了锅，但数十条微博很快就被删除。据消息人士向《华尔街日报》透露，网信办在向领导人提交的一份报告中称，阿里巴巴“利用资本操纵舆论”，并称阿里曾授意新浪微博采取相关行动。

去年4月，时任阿里巴巴旗下天猫平台总裁蒋凡被爆疑似出轨丑闻引发热议，但微博对该话题进行删帖、下热搜等干预。（互联网）

阿里巴巴如何一步步扩张媒体版图

回头看，阿里巴巴的媒体帝国其实并不是一天建成的，而且具有阶段性和紧密的布局。

资料显示，自2013年以来，阿里巴巴就在中国的媒体业进行了数轮投资，既有传统媒体，又有新媒体。这其中包括上海的第一财经，商业评论和中国最大的视频分享网站优酷-土豆。

此外，阿里巴巴还投资了一些广受中国用户欢迎的社交媒体平台，例如陌陌和新浪微博。

2014年，阿里巴巴将其入股的文化中国传播集团改名为阿里影业。2015年，阿里巴巴成为光线传媒的第二大股东。这家传媒公司曾出品了像《泰囧》这样的票房冠军影片。

随后，阿里巴巴还全资收购了香港英文报章《南华早报》，以及入股深受西方“90后”喜爱的社交软件Snapchat。英语社交平台在中国的市场足迹基本为零，有分析就认为，阿里巴巴投资Snapchat旨在提高公司在美国的声誉。

《南华早报》于1903年创立，目前仍是亚洲英文顶尖媒体之一。（彭博社）

一言以蔽之，在这两年里，阿里巴巴对媒体产业的布局可说是“多点开花，广泛撒网”，就好像一名初来咋到的职场新人，什么都要尝试摸索、涉略。

不过，2015年之后，阿里巴巴开始加足马力向前冲，重点布局重要的媒体集团。比如，马云透过旗下的蚂蚁集团入股了财新——这个中国最有影响力的财经时政类媒体之一。但报道指出，蚂蚁集团在2019年出售了其持有的财新权益。

阿里巴巴持有蚂蚁集团三分之一的股份。马云是其控股股东，但他不是该公司管理层的成员。

同时，阿里巴巴也进一步增持新浪微博，还与官方媒体集团新华网合办了一家新媒体公司——新华智联科技公司。有分析指出，这样的深度合作，也等于是和同属新华旗下的参考消息、经济参考报、中国证券报等等报刊杂志建立了良好关系。

在2017年，阿里巴巴更是大手笔购买了国际公关巨头WPP集团中国业务20%的股份。

说到WPP，许多人可能很陌生，但公关及传媒界对它肯定非常熟悉。这是一家超级公关集团，拥有一系列大型的下属广告传媒公司，囊括了公关广告巨头博雅公关、伟达公关、奥美集团、智威汤逊、传立媒体、扬特品牌同盟等一系列公司。

其中，博雅公关在品牌公关和媒体新闻公关的能力非常强大，而奥美集团更是世界知名广告公司；有了这些布局，也意味着阿里在公关业具有相当重要的话语权。

在2018年到2020年，阿里巴巴对于媒体布局的重点更进一步聚焦，开始将重点传媒企业及上市公司纳入麾下。

2018年阿里投资华人文化集团。该公司由媒体大亨、前上海市政府官员黎瑞刚于2009年创办，拥有众多文娱资产，包括持有香港广播公司TVB的大量股份。该公司还拥有发行商华人影业、制作公司Gravity Pictures和东方梦工厂，同时也是中国90后、00后喜欢的媒体——B站（Bilibili）的重要投资人。

同年，阿里及其关联方以约150亿元人民币（约30亿新元）战略入股分众传媒。分众传媒是中国最大的线下广告网络。《华尔街日报》透露，阿里巴巴持有分众传媒近5.3%的股份。

2020年12月，阿里旗下的投资平台阿里创投投资芒果超媒获批，成功持有其5%的股份。芒果超媒是中国政府运营的湖南广播电视台的一家子公司。

芒果超媒是中国政府运营的湖南广播电视台的一家子公司。（互联网）

有观察者指出，从上述种种投资收购案显示，阿里巴巴的战略布局显然是在打造媒体帝国。但是，该公司回应从来没想控制媒体。

2016年，阿里巴巴合伙人王帅曾通过微博回应称，阿里没有媒体帝国。他说：“阿里巴巴无意于时事，更别谈控制。控制，你想控就能控制？太贬低媒体操守了吧？如此推论，谁还敢跟媒体合作。”

外界关注《南华早报》会否易手

马云在2017年的一个公开论坛上也表示，自己从不干预媒体编辑部的运作，尊重新闻工作。当时，他正在解释阿里巴巴收购《南华早报》的原因。

马云在那次活动中说：“不能让媒体倒下去，不能让媒体失去自我，不能让媒体因为钱失去正直、客观、理性的传播。”

言犹在耳，有关阿里可能被迫剥离媒体资产的消息传开后，《南华早报》是否易手就迅速成为外界关注的焦点。

据彭博社报道，一名不愿具名的《南华早报》职员说，一些报社员工担心中国国企可能接手《南华早报》。但该报行政总裁刘可瑞（Gary Liu）在彭博社所见的内部备忘录中强调，公司“没有易手的计划”。

马云：有几个帝国有好下场的？

马云在2015年接受《新京报》专访时曾称，阿里的使命是让天下没有难做的生意，阿里不做帝国，做的是生态圈，让企业可以找到融资、客户和物流。

他说：“阿里不是帝国，帝国必须抢占，必须猛冲猛打，有几个帝国有好下场的？”

回头看马云这番言论，不禁让人感慨时过境迁。马云旗下的蚂蚁集团去年11月暂停上市后，负面消息不断。有关他个人的评价，也从“白手起家的科技巨星”，慢慢演变成“万恶的资本家”。



熟悉中国经商环境的人都知道，中国监管机构的一举一动可决定公司的未来。在传出官方要求阿里剥离媒体资产后，阿里的媒体帝国最后是什么下场，就留待时间给出答案了。

以下名单分别为阿里巴巴以及蚂蚁持有的媒体资产：

阿里巴巴

——《南华早报》100%的股份

——第一财经近37%的股份

——微博约30%的股份

——Bilibili 6.7%的股份

——分众传媒近5.3%的股份

——芒果超媒5%的股份

蚂蚁：

——36Kr 16.2%的股份

——原持有财新传媒5.62%的股份

*《华尔街日报》统整资料