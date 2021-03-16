港媒：中国要求在缅国企撤回非必要员工

香港《南华早报》今天引述公司内部消息人士报道，中国已经要求在缅甸的国企撤回非必要的员工。

报道引述消息人士指出，几十家缅甸的中资工厂上周日（14日）遭到袭击后，他们收到了相关指示。

据《南华早报》看到的通知，中国国务院国有资产监督管理委员会下令缅甸的中国国企，须撤离那些参与项目已停止的工作人员。

缅甸反政变示威变本加厉，仰光32家中资工厂周日遭暴徒打砸抢烧，军方采取更强硬手段镇压，造成至少39人丧命，为军方发动政变以来，死亡人数最多的一天。

缅甸国家管理委员会星期天晚上宣布，仰光莱达亚和瑞必达两个镇区的部分工厂当天遭纵火和打砸，消防员赶往现场时被暴徒阻拦。为了维护社会安定与法治，该委员会决定在这两个镇区实施军事管制，过后进一步扩大到仰光更多地区。

军事管制赋予仰光地区军事长官权力，使其可以“更有效地维护安全、法治与和平”，包括将违例者控上军事法庭。在军事法庭受审，面对的刑罚更为严苛，重者最高可被判处死刑。

据报道，受打砸事件影响的企业多为中资企业或中缅合资企业，其中以服装加工厂、服装辅料厂和配套设备厂为主。纵火者大多骑着电单车，带有铁棍、斧子和汽油桶，冲进工厂后，先是打砸和恐吓工厂值班人员，随后开始纵火。

中国驻缅甸大使馆昨天证实，共有32家中资工厂在打砸事件中受损，两名中国员工受伤，无人死亡，财产损失可能达2亿4000万元人民币（约5000万新元）。

