中国外交部：美政府应正确看待中美科技关系

针对美国科技媒体“Protocol”调查显示美科技从业人员多数支持与中国合作，中国外交部发言人赵立坚今天表示，美新一届政府应认真倾听本国企业客观理性声音，正确看待中国科技发展和中美科技关系。

美国科技媒体“Protocol”于15日发布针对美国科技行业从业人员的调查问卷结果，显示56%的美国科技行业受访者认为美对中国科技公司的限制过度，60%受访者支持美与中国科技公司开展更密切合作，58%受访者认为美中“冷战”可能会削弱美科技行业。

据中新社报道，赵立坚今天在例行记者会上被问及此事时回应，科技是推动经济社会发展的重要引擎，全球科技合作是人心所向、大势所趋。长期以来，美国是全球科技开放和合作的巨大收益者。中美开展科技交流与合作符合两国和两国人民的利益。

赵立坚指出，美上届政府为维护自身科技垄断地位，将科技问题政治化，泛化国家安全概念，滥用国家力量，人为在科技领域“建墙”“脱钩”“断供”，这种做法严重违背时代潮流和市场经济规则，损人害己，最终只会造成自我封闭和落后。

赵立坚说，美新一届政府应认真倾听本国企业客观理性声音，正确看待中国科技发展和中美科技关系，停止对中国科技企业的无理打压和限制，为中美在科技领域的交流合作提供良好环境，共同推动全球科技进步发展。

