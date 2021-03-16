彭博：中国向阿里巴巴施压 要求其出售《南早》等

彭博社引述知情人士透露，中国政府要求阿里巴巴出售包括《南华早报》在内的部分媒体资产，因北京愈发担心这家科技巨头左右国内舆论的能力。

这名不愿公开身份的知情人士说，北京早在去年的几次会议上，就对阿里巴巴参股媒体表达了疑虑。据报道，该公司对中国社交媒体的影响力，以及在一名前高管卷入的丑闻中扮演的网络作用，让中国政府官员感到不安。

中国去年开始整顿这家电商巨头及其金融关联企业蚂蚁集团，而阿里巴巴联合创始人马云一直处于风口浪尖。《华尔街日报》昨天（3月15日）引述消息人士称，中国政府已要求阿里巴巴脱手所控制的媒体资产。

彭博社指出，阿里巴巴和马云多年来悄然打造出一个庞大的媒体资产组合，从在线论坛、报纸、电视制作公司、社交媒体到广告资产均有涉足。阿里巴巴在微博及香港的《南华早报》等在线和平面媒体持有多数股权。

知情人士还说，有关出售《南华早报》的讨论始于去年。虽然尚未确定具体买家，但预计会是一个中国实体。南华早报集团2015年12月宣布，以约2.66亿美元出售旗下媒体业务给阿里巴巴。《南华早报》是香港本地唯一的收费英文报章，创刊于1903年。

不过，《南华早报》行政总裁刘可瑞（Gary Liu）在彭博社所见的内部备忘录中对员工称：“大家请放心，阿里巴巴对《南华早报》的承诺没有改变，将继续支持我们的使命和业务目标。”

彭博社此前报道，阿里巴巴曾经最年轻的合伙人蒋凡丑闻事件发酵后，北京对阿里巴巴参股媒体更为警惕，因为有关丑闻的帖子从微博等社交媒体上消失。

一位知情人士当时说，微博删除帖子的规模和速度激怒了政府官员，他们认为这种行为越了线。

报道引述这位知情人士表示，北京担心阿里巴巴可能将其媒体资产作为控制舆论的工具，从而造成一种“恶性循环”。这名人士还说，该公司的媒体已经在影响公众对新兴金融科技产业的看法中发挥了作用。

